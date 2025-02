La Liga Nacional Femenina de Vóley se desarrolla en San Francisco desde el 17 hasta el 27 de febrero, con la participación de 14 equipos de todo el país en busca de los dos ascensos a la Superliga Argentina.

El torneo, que se disputa en el Superdomo de la ciudad, ya tuvo un arranque positivo para San Isidro, equipo anfitrión que ganó sus dos primeros partidos ante Salta Vóley y Brujas de Misiones.

Una de sus figuras locales es Josefina Gioino, jugadora que creció en las formativas del club y que hoy cumple el sueño de representar a su ciudad y sus colores en una competencia de primer nivel.

“Mis inicios en el vóley fueron directamente en Sani, a los 9 años. Representar a mi club de toda mi vida y la ciudad a la que pertenezco, para mí es un sueño cumplido. Toda mi infancia soñé con esto y la pequeña Josefina salta de alegría cada vez que piensa en eso, aunque la actual a veces, todavía, no cae”, afirmó la opuesta, recordando sus primeros años en el vóley.

El crecimiento como jugadora

Hoy, con 19 años, Josefina se convirtió en una pieza clave del plantel local y valora todo el aprendizaje que este deporte le dejó: “En estos años crecí como jugadora de manera exponencial, pero principalmente en bloqueo, bajo mi punto de vista, hablando de cuestiones deportivas; pero ser jugadora de vóley me enseñó a forjar mi carácter, me enseñó de disciplina, de responsabilidad, esfuerzo, frustraciones, perseverancia y paciencia. Ser jugadora de vóley me enseñó a ser quien soy”.

Además, reconoció la importancia de compartir entrenamientos con jugadoras de gran trayectoria: “Es un constante aprendizaje, no solo desde la parte técnica, también cómo afrontar el error, entrenar con cansancio, la responsabilidad de hacer las cosas con dolor y el profesionalismo en cada una de las acciones”.

El trabajo con Mauro Silvestre y la preparación del equipo

San Isidro cuenta con la dirección técnica de Mauro Silvestre, y para Gioino, su influencia es clave en la mentalidad del equipo: “El trabajo con Mauro es intenso, su personalidad es así y nos lo transmite todo el tiempo. Su energía es alta y muchas veces nos recarga también. Yo, personalmente, estoy cómoda trabajando con él. Todo el tiempo busca el mayor desarrollo de sus jugadoras desafiándonos a hacer cosas que nosotras mismas, muchas veces, creemos que no podemos hacer”.

Colectivamente, el objetivo del equipo está claro: “Las expectativas están puestas en ascender y seguir soñando, salir campeonas". Además, confía en la capacidad de San Isidro para lograrlo: “Personalmente, creo que somos las más fuertes. Tenemos muy buenas jugadoras, pero aún estamos jugando en equipo. No estamos preocupadas viendo a las jugadoras de otros equipos, sino viendo qué haremos nosotras para cerrar los puntos y así ganar”.

El impacto de jugar en casa

Más allá de la competencia, Josefina siente un orgullo enorme por jugar un torneo de esta magnitud en su ciudad: “Jugar esto en mi ciudad realmente me infla el pecho. Que la gente de San Francisco conozca el vóley de nivel, que en la ciudad se le dé este espacio y que nenas y nenes estén soñando con el deporte desde pequeña edad, para mí es impagable”.

San Isidro continúa su camino en la Liga Nacional con el sueño del ascenso intacto. Y Josefina Gioino con el orgullo de representar a su ciudad y la camiseta “santa”.