La Liga Juvenil de Fútbol continuó su actividad este domingo con la disputa de la 7ª fecha del torneo "Diego Viglianco" para las categorías sub 14 y sub 16. La jornada tuvo lugar en las canchas de Iturraspe, La Milka y Antártida Argentina.

Programación:

- Cancha de Defensores Iturraspe

Juventud Unida 1-1 Def. de Iturraspe (sub 14)

Antártida Blanco 0-7 Estrella Verde (sub 14)

Estrella Verde 4-0 Juventud Blanco (sub 16)

- Cancha de La Milka

Def. de Sportivo 3-0 La Milka (sub 14)

La Milka 0-0 Def de Iturraspe (sub 16)

- Cancha de Antártida Argentina

Pingüinos 1-7 Antártida Azul (sub 14)

Antártida Argentina 1-1 Juventud Verde (sub 16)

Libre: Def. de Frontera (sub 14)

Así están las tablas

Sub 14

1. Def. de Sportivo 18 pts.

2. Antártida Azul 18 pts.

3. Estrella Verde 10 pts.

4. Def. de Frontera 10 pts.

5. La Milka 9 pts.

6. Juventud Unida 8 pts.

7. Def. de Iturraspe 5 pts.

8. Antártida Pingüino 4 pts.

9. Antártida Blanco 0 pts.

Sub 16

1. Def. de Iturraspe 14 pts.

2. La Milka 13 pts.

3. Juventud Verde 10 pts.

4. Estrella Verde 10 pts.

5. Antártida Argentina 6 pts.

6. Juventud Blanco 4 pts.