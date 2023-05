La Asociación El Ceibo ya conoce a su próximo rival en los playoffs interconferencia de la Liga Federal de Básquet. La Flor Nacional enfrentará a un viejo conocido, se trata de Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez -con quien compartió zona la temporada pasada-.

El primer juego se disputará el jueves 25 de mayo en la provincia de Santa Fe y luego se trasladará a San Francisco el domingo 28. En caso de ser necesario un tercer juego, se disputará el lunes 26 en el “Antonio Cena”.

Sport necesitó tres juegos para dejar en el camino a Trebolense en la reclasificación de la Zona 1. Perdió el primero en condición de visitante por 80 a 78 y ganó los dos que jugó de local por 78-61 y 85-79. Llegó a esta instancia tras terminar en el cuarto lugar de la fase regular con 9 victorias y 5 derrotas, tiene un promedio de 76 puntos a favor y 74.7 en contra.

Por su parte, la Flor Nacional viene de barrer la serie de reclasificación ante 9 de Julio de Morteros luego de terminar segundo en la Zona 2 con 8 triunfos y 4 derrotas. El equipo de Blengini tiene un promedio de 89 puntos a favor y 80.7 en contra.

Así quedaron los playoffs de la División Centro

Sportivo Suardi vs Somisa (San Nicolás)

El Ceibo vs Sport Club Cañadense

Regatas (San Nicolás) vs Bochas SC (Colonia Caroya)

Centenario (Venado Tuerto) vs Alberdi (San Luis)