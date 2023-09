Liga Cordobesa: El Ceibo se enfrenta al otro puntero

En el marco de un nuevo encuentro por la Liga Cordobesa, Asociación El Ceibo recibirá este viernes a Central Argentino de Villa María. El encuentro se disputará en el estadio “Antonio Cena” desde las 21.30.

El objetivo de La Flor Nacional, que juega después de tener fecha libre, es el de poder quedar líder en solitario.

Cabe recordar que el equipo de nuestra ciudad viene de tres triunfos consecutivos: derrotó a Bolívar de Carlos Paz, El Tala y Deportivo Norte de Alta Gracia. En tanto, los de Villa María vienen de vencer a El Tala, Deportivo y Bolívar.

Fixture

Grupo A: 21: Bochas Sport (Colonia Caroya) vs. Alberdi (Río Cuarto); 21.30: 9 de Julio Olímpico (Freyre) vs. Unión de San Guillermo; 21.30: Alianza (Jesús María) vs. Gorriones RC (Río Cuarto).

Grupo B: 21.30: AD 9 de Julio vs. Tiro Federal; 21.30: Banda Norte (Río Cuarto) vs. Matienzo; 21.30: Acción Juvenil (Río Cuarto) vs. Universitario.

Grupo C: 21.30: Argentino (Marcos Juárez) vs. Sp. 9 de Julio (Río Tercero). Domingo: 20: Bell (Bell Ville) vs. Ameghino (Villa María).

Grupo D: 21.30: Almafuerte vs. Sociedad Sportiva Devoto; 21.30: Acción Juvenil (General Deheza) vs. Pilar Sport. Libre: Sparta (Villa María).

Grupo E: 21.30: Asociación El Ceibo vs. Central Argentino (Villa María). Domingo: 19.30: El Tala vs. Deportivo Norte (Alta Gracia). Libre: Bolívar (Carlos Paz).

Posiciones

Grupo A: Bochas 8, Unión SG 7, 9 de Freyre 6, Gorriones RC 5, Alianza 5, Alberdi 5.

Grupo B: AD 9 de Julio 7, Banda Norte 7, Matienzo 7, Tiro Federal 6, Universitario 5, Acción Juvenil 4.

Grupo C: Argentino 6, Unión Central 6, Atlético Bell 5, Ameghino 4, 9 de Río Tercero 3.

Grupo D: Pilar 5, Acción Juvenil 5, Sparta 5, Almafuerte 4, Devoto 3.

Grupo E: El Ceibo 6, C. Argentino 6, Bolívar 5, El Tala 4, Dep. Norte 3.