El histórico club amateur La Trucha FC de Frontera dará un paso histórico en la temporada 2023 porque disputará la Liga Rafaelina de Fútbol. Después del “boom” que generó la Liga Amateur, un grupo de colaboradores encabezaron un proyecto ambicioso que se fue haciendo realidad.

Emilia Giaccone, Pablo Ballo y Juan Trainoni, representantes del club visitaron el Clásico Deportivo, programa que se emite en FM 97.1 y contaron detalles de este proyecto que marcha sobre rieles.

“Es algo maravilloso, algo que no lo esperábamos en tan corto plazo, así que estamos laburando a full y ultimando detalles, pero ya podemos decir que es un hecho de que La Trucha va a participar en Liga Rafaelina... Hay muchos ex jugadores están apoyando, que han traído gente al club, gente que se ha acoplado, gente que no es nacida en La Trucha pero está dando una mano en lo económico y laboral", comentaron.

En los próximos días se dará la confirmación oficial y ya están trabajando para armar las categorías, incluso participando de varios campeonatos regionales de inferiores. "La Liga nos pidió cuatro categorías, primera y reserva; y dos de inferiores. Hacemos saber que vamos a necesitar chicos para inferiores, pero ya tenemos tenemos gente trabajando, Javier Trainoni y Andrés Pereyra están en estos campeonatos para empezar a sumar chicos. Participamos con chicos categoría 2010 y 2013 en varios torneos, ahora el fin de semana del 24 de noviembre los chicos se van a jugar una final del torneo de Lanús a Monte Maíz y si ganan pueden ir a jugar a la cancha de Lanús", expresaron.

Locales en Defensores mientras arman su predio

La Trucha hará de local en cancha de Defensores de Frontera, pero ya están en tratativas para comenzar a trabajar en un predio ubicado sobre calle Agustín Gullietta de Estación Frontera. "Tuvimos una reunión con Maximiliano Páez e integrantes de Comisión de Defensores donde acordamos que cuando ellos salen de visitante nosotros jugamos de local, tenemos que firmar un convenio. Se han portado muy bien en Defensores, nos cobran un pequeño alquiler y todo esto nos impulsó a querer dejar de ser simplemente un club de barrio y ver su damos un salto de calidad, esto empieza acá y no sabemos cuando va a terminar", explicaron.

"El nuevo predio va a estar en calle Agustín Gullietta al 4000, frente al destacamento policial. Vamos a tener un terreno de dos hectáreas para hacer nuestra cancha y le agradecemos a Omar Macario que nos facilita el lugar. Tenemos que firmar los últimos papeles y esto nos da una mano tremenda", agregó Giaccone.

Por otro lado, también dejaron en claro que seguirán jugando en Liga Amateur. "Conseguir todo esto tan de repente da mucha felicidad pero también asusta un poco porque en un año podemos hablar de esto, entonces le estamos metiendo para adelante, obviamente no vamos a dejar la Liga Amateur, queremos seguir participando porque nos sirve y somos agradecidos a la Liga Amateur que nos volvió a dar vida", agregó Giaccone.

"Somos un club popular y además vamos a hacer de local en el corazón del barrio de La Trucha, tenemos la suerte de tener una Comisión de 14 integrantes muy activa poniendo en claro lo que se viene porque no queremos ir a probar, queremos ir para quedarnos por eso el compromiso que tenemos es fuerte", expresaron.

El camino hacia este presente

Los dirigentes del club de Frontera destacaron la refundación de la Liga Amateur, que le devolvió la actividad deportiva a muchas instituciones barriales como La Trucha. Además, contaron una breve reseña del origen de este club tan popular.

"La Trucha siempre tuvo la facilidad de tener buenos jugadores y por eso estuvo siempre en los puestos de arriba, el primer campeonato que jugamos en Liga Amateur fue muy competitivo, con jugadores muy buenos, tuvimos la suerte de poder ganarlo y en el segundo campeonato donde muchos jugadores que juegan en Liga Rafaelina o Regional volvieron a sus clubes, igualmente se hizo una liga muy dura", contó Giaccone.

Y agregó: “Hacía falta una liga en cancha de 11 y en este nivel, agradecer a toda la gente que se ha puesto trabajar para refundar la Liga Amateur porque es una alegría para la ciudad y para el deporte de la ciudad”.

¿Cuál es el origen de La Trucha?

"La Trucha se fundó en 1978, arrancó el club con relámpagos por la vaquillona, "trucha" le decían al dueño del club, al cantinero y de ahí sale el nombre. El hermano de este hombre, Héctor Díaz, todavía lo invitamos a las peñas, nos da mucha alegría, poder tener a quienes fueron los fundadores del club acompañándonos. Después el club se corta en un tiempo y se retoma en Liga Comercial donde tuvimos muy buenas experiencias deportivas, salimos campeones en muchas oportunidades. Cuando se corta la Liga Comercial no hicimos más fútbol, al volver la Amateur volvimos con todas las ganas y estos son los frutos", contaron..