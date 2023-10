La Selección Argentina de fútbol visita este martes a Perú en el marco de la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Será desde las 23 horas en el estadio Nacional de Lima.

Luego de superar a Paraguay en el estadio Monumental, el elenco nacional volverá a contar con la presencia desde el arranque de Lionel Messi - viene de ser suplente y entrar en el segundo tiempo-.

Argentina llega al duelo en Lima en su mejor momento desde que levantó la Copa del Mundo en diciembre pasado e inició su camino a la gran cita de 2026 con tres triunfos contundentes: un 1-0 ante Ecuador, una histórica goleada 3-0 a Bolivia en La Paz sin Messi y otro 1-0 sobre Paraguay, en la última jornada.

Muy distinto es el presente de Perú, que acaba de comenzar la era de Juan Reynoso, tras la salida de Ricardo Gareca. Inició en Asunción con un empate en cero ante Paraguay y luego sufrió una caída agónica por 1-0 como local frente a Brasil. Y el jueves último, perdió por 2-0 en el Clásico del Pacífico en Chile, que dejó a la Bicolor anteúltima en la tabla de posiciones con apenas un punto.

La 4ª fecha

18 hs | Venezuela vs. Chile (TyC Sports)

19.30 hs | Paraguay vs. Bolivia (DirecTv)

20.30 hs | Ecuador vs. Colombia (DirecTv)

21 hs | Uruguay vs. Brasil (TyC Sports)

23 hs | Perú vs. Argentina (TyC Sports)

Probables formaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Ánderson Santamaría o Renato Tapia, Luis Abram y Miguel Trauco; Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, André Carrillo y Bryan Reyna; Paolo Guerrero. DT: Juan Reynoso.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Julián Álvarez o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Lucas Ocampos. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). VAR: Nicolás Gallo (Colombia).

Estadio: Nacional de Lima.

Hora: 23

TV: TV Pública y TyC Sports.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en 2023