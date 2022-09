El Napoli recibirá este miércoles en el estadio Diego Maradona al Liverpool inglés en la fase de grupos de la Champions League, en un partido que se disputará a partir de las 17, hora argentina. Y el entrenador del equipo inglés, Jurgen Klopp, terminó muy enojado la conferencia de prensa en el estadio y su respuesta se hizo viral.

Al entrenador alemán le molestó una pregunta que le realizaron y cuestionó al periodista. Fue preguntado sobre un tuit del club inglés que avisó sobre los peligros de la ciudad italiana. ¿Qué decía el mensaje? "Los hinchas deberían evitar aglomeraciones en áreas públicas y aislarse en áreas lejanas de la zona portuaria. Desaconsejamos el centro de la ciudad, y si han decidido visitarlo tengan en cuenta que pueden ser un objetivo para robos, atracos y agresiones".

A Klopp le preguntaron si considera que Nápoles es una ciudad peligrosa y de inmediato cambió su actitud risueña y endureció su rostro. Su respuesta, en inglés, fue tajante: "Es una pregunta vergonzosa. Estás buscando titulares. ¿Vives en Nápoles, crees que es una ciudad peligrosa? Yo no lo sé, no vivo una vida normal en Nápoles, llegó aquí y me voy al hotel...".

"Sabes perfectamente que hablaban de lo que puede ocurrir si ciertos hinchas se encuentran con ciertos hinchas, pero eso no tiene nada que ver con la ciudad. No estoy aquí para crear titulares para ti, parece que no saben qué preguntarme y no es un problema, porque me encantaría irme al hotel, sinceramente, para pensar en el partido", finalizó el DT.

Y no terminó ahí, ya que además le pidió a su traductor de italiano que diera su respuesta en un modo "más agresivo".