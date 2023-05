La nueva conducción de Liga Amateur de Fútbol de San Francisco anunció esta semana más detalles de su nuevo proyecto para continuar con la actividad deportiva en este 2023. La institución adelantó que continúa en trámite la personería jurídica y brindó detalles del torneo de verano, que tendrá 14 clubes.

En ese sentido, la próxima temporada se jugará con dos zonas de 7 equipos cada una donde clasificarán 4 equipos de cada grupo a la segunda fase. Los playoffs se jugarán a partido único, sin ventaja. La continuidad de la competencia

Los clubes que participarán serán La Florida, Defensores de Iturraspe, 1° de Mayo, Barrio 9 de Septiembre, Barrio 20 de Junio, Presidente Roca, Estudiantes Sport Club, Barrio Parque, El Faisán de Devoto, Quebrachense Lavalle Club, Tiro y Gimnasia, Victoria 56, Juventud Unida y Barrio Sarmiento (que se suma a la competencia).

Por otro lado, se realizaron sorteos para conformar partidos amistosos que se desarrollarán el próximo sábado.

Cancha de Juventud Unida

14 hs | Juventud Unida vs. Estudiantes Sport Club

15.15 hs | 9 de Septiembre vs. Victoria 56

16.15 hs | Def. de Iturraspe vs. Presidente Roca

Cancha de Quebrachense

15 hs | Barrio Parque vs. 20 de Junio

16.15 hs | Qubrachense vs. El Faisán

El documento que dio a conocer la Liga

Fundamento del proyecto Liga Amateur de Futbol de San Francisco:

El presente proyecto de refundación de la "La Liga Amateur de Futbol de San Francisco", se ancla en la necesidad de volver a generar, en los clubes de los distintos barrios de la Ciudad, espacios de participación deportiva en los que se desarrolle identidad y pertenencia, que incidan en la formación integral y permitan ser un lugar de convivencia entre los dirigentes, simpatizantes y en especial, los jugadores.

El futbol, se ha convertido en el entretenimiento de muchas personas y en su único esparcimiento. Se ha comprobado que el fútbol cambia los estados de ánimo e influye en amplios sectores de la población, que actúan de diversas maneras ante los triunfos o las derrotas.

La liga amateur de San Francisco, comenzó en el año 2021 a realizar campeonatos con el objetivo de volver a conformar la Liga amateur de San Francisco, que había interrumpido su accionar, por el termino de treinta largos años; que influyeron en una doble vertiente: por un lado, los jugadores, dirigentes y simpatizantes que vivieron su explendor, recordando con cariño y nostalgia aquellos tiempos, pretendiendo recuperarla. Por el otro, las nuevas generaciones que en los distintos roles, actúan con sus particularidades de la practica deportiva, o como simpatizantes, y en ocasiones priorizando la violencia como síntomas florido de la sociedad en que vivimos. Esas acciones violentas empañaron el resurgimiento de la liga, llenando de dudas e incertidumbre acerca de su continuidad, sumado el desprestigio y desvalorización de distintos actores sociales.

El presente proyecto, se fundamenta el diagnostico participativo, que se realizó con los representantes de los clubes, llegando a la conclusión de redoblar el esfuerzo y comprometiéndonos a ser consecuentes con los objetivos que se plantean a nivel liga, poniendo en segundo lugar los personales. Por ello se conformo una nueva comisión directiva que impulsara los objetivos, orientados a que en la práctica del fútbol se desarrollen aspectos de socialización que permitan mejorar las relaciones interpersonales, el trabajo en grupo, la convivencia, la tolerancia, la solidaridad y el juego limpio, entre otros, lográndose así un mejor bienestar manifestado por la salud física y mental de los usuarios.

Los objetivos de estos clubes son: Desarrollar actividades deportivas no profesionales. Poner sus instalaciones a disposición para la educación no formal, el fomento cultural de todos sus asociados y la comunidad a la que pertenecen. Promover el respeto del ambiente.

Con este proyecto, buscamos no sólo que la liga sea reconocida por la parte futbolística sino también por el aporte a la sociedad y a la cultura.

Lineamientos generales de acción:

En lo deportivo, a corto plazo, se plantea la necesidad de poner en marcha un campeonato, esto permitirá el ingresos económicos para financiar la gestión de la liga, como de los clubes.(están sin actividad oficial desde el mes de febrero 2023).

Proyectamos el campeonato de la temporada de verano que comprende los meses de diciembre y enero, el cual tendría una duración de 8 fechas. Este campeonato se debe convertir en una tradición y a su vez comprometernos a que cada vez sea mejor.

Necesitamos incentivar la forma que los clubes puedan desarrollar de manera progresiva en sentido de pertenencia de sus integrantes para así también promover no solo la existencia de las categorías primera y reserva, sino también comenzar con las categorías juveniles. Una vez puesta en marcha la liga, tenemos la necesidad de que se sumen a nuestra liga, instituciones fuertes con renombre local y regional para darle a esta liga la relevancia e importancia que se merece por haber sido faro y punto de encuentro en sus años gloriosos.

En el ámbito social, necesitamos que los miembros de la comunidad, sientan que esta liga está compuesta por clubes que brindaran contención, hábitos saludables a los niños, adolescentes y adultos que concurran a cada club. Necesitamos preparar referentes de cada club donde tengan encuenta pautas y reglas de trabajo basados en el respeto y la importancia de cada uno de quienes asistan a la práctica de futbol. Queremos que cada pibe que se acerque al club se lleve herramientas de convivencia, sentido de pertenencia y sobre todo respeto a los demás y al mismo tiempo, esto mejoraría los comportamientos en los predios de competición.

Culturalmente todos estos objetivos a implementar ayudarían a crear una identidad veraz, privilegiando valores, planificando objetivos claros que nos presentaran como una lugar confiable y valorable para toda la sociedad.

Problemática:

La liga no estuvo a la altura de la circunstancias en la organización de eventos que eran determinantes, esto trajo aparejado hechos de violencia que son de público conocimiento, haciendo de un espectáculo deportivo un lugar donde "algunos violentos" se expresan de manera lamentable.

Desde nuestro espacio, creemos que la solución está en las manos de todos los actores de la sociedad. Poniendo en práctica nuestro plan de que cada club tenga un referente responsable y trabajar en equipo para erradicar todo aquello ajeno al deporte y las buenas conductas. Trabajando valores, hábitos, etc.

Solicitaremos que los referentes de los clubes tengan claro la importancia de ser honestos a la hora de realizar las tareas, que puedan transmitir que el trabajo continuo es el que llevará a conseguir objetivos planteados previamente.

Que el amor al prójimo y a uno mismo sea el motor de un cambio productivo. Para hacer de nuestros clubes, verdaderos refugios, donde cada persona que ingrese, no solo practique un deporte sino también desarrolle sentido de pertenencia, compañerismo, comprensión y empatía para con el resto. Que el club sea en definitiva un centro integral para el desarrollo de los adolescentes, jóvenes y adultos.

Es por ello que este será un trabajo mancomunado entre todos los clubes que formamos la liga amateur.