La liga de hockey de San Francisco anunció el regreso a la competencia en el mes de agosto, "siempre y cuando las flexibilizaciones lo permitan", según señalaron en un comunicado. Será el inicio del torneo para todas las categorías: primera, infantiles y juveniles.

Cronograma:

Primera división - Domingo 15 de agosto (en San Francisco Rugby Club)

9 hs Charabones vs. Polideportivo

10.30 hs La Hidráulica vs. Talleres

12 hs Tiro y Gimnasia vs. Contadoras

13.30 hs Devoto vs. Antártida Argentina

Libre: Sporting

Infantiles - Sábado 21 de agosto (en Polideportivo Municipal)

14 hs Pre décima y décima

15 hs Novena

16 hs Octava

Juveniles - Sábado 28 de agosto (en Polideportivo Municipal)

14 hs Proyecto Malvinas vs. La Enramada (7ª división)

15 hs Polideportivo vs. Iturraspe (7ª división)

16 hs Proyecto Malvinas vs. La Enramada (5ª división)

17 hs Iturraspe vs. Polideportivo (5ª división)