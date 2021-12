La Liga Amateur de Fútbol de San Francisco informó esta semana que el torneo de verano entró en receso, tras la disputa de la tercera fecha el pasado sábado. Además, confirmaron que el próximo domingo completarán la segunda fecha.

A partir de las 18.30, en cancha de Iturraspe, el local jugará los minutos que faltan del partido que ganaba La Trucha por 1 a 0 y fue suspendido por una agresión. El que gane se subirá a la cima de la Zona 1, el empate los deja a los dos compartiendo la punta con La Milka.

El regreso de la competencia será el sábado 8 de enero con la cuarta fecha.

Programación de la 4° fecha

- Cancha de Juventud Unida

16 hs Club Colón vs. Estudiantes

17.15 hs La Florida vs. 1° de Mayo

18.30 hs La Trucha vs. Juv. Unida

- Cancha de La Milka

17 hs Def. de Frontera vs. Tiro y Gimnasia

18.30 hs Def. de Iturraspe vs. La Milka

Zona 1

1. La Milka 4 pts.

2. La Trucha FC 3 pts. +1 (un partido pendiente vs. Iturraspe, ganaba 1-0)

3. Def. de Iturraspe 3 pts. (un partido pendiente vs. La Trucha, perdía 1-0)

4. Club Colón 3 pts. -2

5. Juv. Unida 1 pt. -2

Zona 2

1. La Florida 9 pts. +4

2. Tiro y Gimnasia 5 pts. +1

3. Estudiantes SC 4 pts.

4. 1° de Mayo 4 pt.

5. Def. de Frontera 3 pts. -1