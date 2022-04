Se jugó este domingo la tercera fecha del Grupo B de la Liga Rafaelina de Fútbol donde La Hidráulica de Frontera volvió a la victoria en su casa, quedó como escolta en la Zona Sur y sigue invicto.

La "H" dio vuelta el encuentro porque lo perdía con gol de Mendoza a los 44' del primer tiempo. Con dos golazos, a los 21' y 43' de la segunda parte, Alejandro Pérez marcó el camino de la victoria del equipo de Mauricio Torres.

En reserva, fue victoria también de La Hidráulica por 2 a 1 con goles de Cristian Mendoza y Esteban Ribles.

Por otro lado, Defensores de Frontera no pudo en su visita a Estación Clucellas porque cayó por 2 a 0 con Sportivo Libertad. Los goles del partido fueron anotados por Gastón Pomba a los 20' y a los 30' de la segunda parte.

En reserva, el "Defe" igualó 1 a 1 con Libertad.

Resultados de la 3° fecha

La Hidráulica 2-1 Zenón Pereyra

Dep. Susana 1-1 Juv. Unida

San Martín 0-2 Sp. Santa Clara

Sp. Libertad 2-0 Def. de Frontera

Dep. Josefina 1-1 Atl. Esmeralda

Tabla

1. Sp. Santa Clara 9 pts.

2. La Hidráulica 7 pts.

3.Sp. Libertad 6 pts.

4. San Martín 6 pts.

5. Atl. Esmeralda 5 pts.

6. Zenón Pereyra 3 pts.

7. Dep. Josefina 2 pt.

8. Def. de Frontera 2 pt.

9. Dep. Susana 1 pts.

10. Juv. Unida 1 pts.

4° fecha

Def. de Frontera vs. San Martín

Sp. Santa Clara vs. Dep. Susana

Juv. Unida vs. La Hidráulica

Zenón Pereyra vs. Atl. Esmeralda

Sp. Libertad vs. Dep. Josefina