La Hidráulica de Frontera no pudo volver a ganar en el adelanto de la 7° fecha, pero mantiene el invicto y la cima del Clausura de la Zona Sur en Primera B de Liga Rafaelina. Fue empate 1 a 1 en su visita a Estación Clucellas para enfrentar a Sportivo Libertad.

El equipo de Mauricio Torres lo ganaba con gol de Brian Dávila a los 5' de la segunda parte, pero a los 40' el local se lo empató con gol de Gastón Pomba de penal. Con este resultado el elenco de Frontera seguirá como único líder, más allá de los resultados que se den en esta fecha.

En reserva fue empate 1 a 1 con gol de Esteban Ribles para el rojinegro.

La séptima continúa el domingo donde Defensores de Frontera recibirá a Atlético Esmeralda desde las 14.30 en reserva y 16 horas en primera división. El equipo que conduce Giacone busca salir del fondo de la tabla ya que en esta parte del torneo los resultados le fueron esquivos.

La 7ª fecha

Vie | Sp. Libertad 1-1 La Hidráulica

Vie | San Martin 2-0 Dep. Susana

Dom 16 hs | Sp. Santa Clara vs. Zenón Pereyra FBC

Dom 16 hs | Def. de Frontera vs. Atl. Esmeralda

Dom 16 hs | Juv. Unida vs. Dep. Josefina

Así está la tabla

1. La Hidráulica 19 pts.

2. Atl. Esmeralda 15 pts.

3. San Martín 12 pts.

4. Sp. Santa Clara 10 pts.

5. Dep. Josefina 9 pts.

6.Dep. Susana 8 pts.

7. Juv. Unida 5 pts.

8. Sp. Libertad 5 pts.

9. Zenón Pereyra FBC 4 pts.

10. Def. de Frontera 1 pts.