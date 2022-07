La Hidráulica de Frontera volvió a ganar este domingo y sumó su sexta victoria consecutiva en el campeonato. El equipo de Mauricio Torres se mantiene invicto y puntero en el Clausura a falta de tres fechas para el cierre.

Alejandro Pérez, autor del gol en el clásico ante Defensores, habló del partido y de esta racha que los mantiene con chances firmes de pelear por el ascenso. "Me parece que es un tema de confianza, creímos en que podíamos ser un equipo serio y maduro. Vamos por ese camino, no te voy a negar que la suerte también nos está ayudando un poquito, que nos fue siempre esquiva, ahora está de nuestro lado y hay que aprovechar", comentó el mediocampista.

"Sabemos que falta un montón todavía. Los triunfos nos dan confianza, sabemos que estamos haciendo un torneo desde lo numérico perfecto, pero siempre hay cosas para mejorar. Seguimos por el mismo camino tratando de llegar a lo ultimo con chances ahí arriba", señaló el jugador.

La racha de La Hidráulica:

1° fecha: La Hidráulica 5-2 Dep. Josefina

2° fecha: La Hidráulica 3-0 Atl. Esmeralda

3° fecha: Zenón Pereyra 0-2 La Hidráulica

4° fecha: La Hidráulica 1-0 Juv. Unida

5° fecha: Sp. Santa Clara 0-1 La Hidráulica

6° fecha: La Hidráulica 1-0 Defensores de Frontera

Lo que le queda en el Clausura:

7° fecha: Sp. Libertad vs. La Hidráulica

8° fecha: La Hidráulica vs. San Martín

9° fecha: Dep. Susana vs. La Hidráulica