La Hidráulica ya programó su pretemporada de cara al inicio de la Liga Rafaelina de Fútbol y la Copa Departamento Castellanos. El Rojinegro ya tiene fecha para el comienzo de los entrenamientos y será el 20 de enero a las 17 horas.

Antes habrá pruebas de jugadores para quienes no estén fichados en el club. Será el jueves 18 y el viernes 19 a las 20 hs en el predio de la institución.

Cabe señalar que el club anunció a Diego Nieto como entrenador principal, quien estará acompañado por Mauricio Torres, Hugo Vocos y Ariel Arutt.

Restructuración del fútbol rojinegro

En diálogo con el Departamento de Prensa del club, Nieto brindó algunos detalles del proyecto presentado ante la Comisión, donde explicó que este nuevo proceso “es una restructuración del fútbol de La Hidráulica, donde todas las categorías trabajemos de la misma forma, que tengamos una misma ideología, que no significa tener el mismo esquema, el esquema lo define cada DT a cargo de cada categoría y el que considere para cada partido, pero sí que tengamos la misma forma de entrenar, que el jugador esté motivado, que sepa para qué entrena, para qué le sirvió cada entrenamiento. Si el jugador no entendió al final de la práctica, nosotros como entrenadores tenemos que explicarles para qué fue la práctica, para qué sirvió y así potenciar a los jugadores que tenemos en inferiores, para que tengan la posibilidad de tener oportunidades en primera y los chicos de primera puedan potenciarse y poder obtener grandes cosas con el club, títulos y por qué no que el día de mañana vengan clubes importantes a buscarlos”.

“La idea es trabajar de manera mancomunada, vamos a hacer reuniones mensuales con los técnicos de todas las categorías, vamos a hablar, nos vamos a ayudar, la idea es escucharnos, que todos opinemos y trabajar en base a una formación positiva y que lleve a un futuro a los jugadores del club y que eso haga que cada año y cada día sean cada vez mas los jugadores que quieran venir al club”, explicó.

Con respecto a las expectativas, Nieto comentó: “Son grandes, en lo personal va a ser mi primera experiencia en primera porque cuando la pude tener justo vino la pandemia. Viene a un club que es siempre protagonista, la idea es que lo seamos, que trabajemos para eso y la idea es tratar de llevar a lo mas alto al club”.

“A los hinchas los esperamos a partir del primer partido, los invito a que se motiven, a que se entusiasmen, a que vengan y apoyen como todos los años al club. Los jugadores van a dar absolutamente todo, les vamos brindar todas la herramientas posibles a los jugadores, hemos consolidado un buen cuerpo técnico para brindar todas las herramientas para que el jugador salga a la cancha a dar lo mejor de sí”, concluyó el DT.