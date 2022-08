La Hidráulica adelanta: juega este viernes en Estación Clucellas

La Hidráulica de Frontera adelanta su comprimo de la 7º fecha del Clausura en Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol donde visitará este viernes por la noche a Sportivo Libertad de Estación Clucellas.

El equipo que conduce Mauricio Torres encadena seis victorias de manera consecutiva en el torneo y lidera la tabla en soledad. El rojinegro atraviesa un gran presente, llega con el envión anímico de haber ganado el clásico en la fecha pasada, es el único invicto, uno de los que más goles anotó y el que menos goles recibió.

El encuentro de reserva comenzará a partir de las 20.30 horas, mientras que la primera división jugará a partir de las 22 horas.

Por otro lado, Defensores de Frontera recibirá el domingo a Atlético Esmeralda desde las 14.30 en reserva y 16 horas en primera división. El equipo que conduce Giacone busca salir del fondo de la tabla ya que en esta parte del torneo los resultados le fueron esquivos.

La 7ª fecha

Vie 22 hs | Sp. Libertad vs. La Hidráulica

Vie 22.30 hs | San Martin vs Dep. Susana

Dom 16 hs | Sp. Santa Clara vs. Zenón Pereyra FBC

Dom 16 hs | Def. de Frontera vs. Atl. Esmeralda

Dom 16 hs | Juv. Unida vs. Dep. Josefina