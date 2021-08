Este fin de semana vuelve la competencia federada amateur a la provincia de Córdoba y Santa Fe, será bajo protocolos sanitarios que permiten el ingreso limitado de público a las canchas. También se disputarán algunos amistosos.

Para deportes en espacios abiertos, solo podrán ingresar 250 personas con distanciamiento social. Mientras que para deportes en espacios cerrados solo se permitirá el 30% del aforo.

Lo que se juega este fin de semana

VIERNES

Fútbol regional | Amistoso preparativo

20 hs Sp. Santa Clara vs. Antártida Argentina (reserva)

22 hs Sp. Santa Clara vs. Antártida Argentina (primera)

SABADO

Baby Fútbol | Torneo "Norberto Raúl Serra" - Categoría 2010 - Barrio Cabrera

Rugby | Unión Cordobesa - Bloque Juvenil - 1ª fecha

San Martín (Villa María) vs. San Francisco Rugby Club

Hockey | Federación Cordobesa - División B1 - 3ª fecha

9 hs Tala Rugby Club "Blanco" vs. Antártida Argentina

Fútbol regional | Amistosos de divisiones inferiores - Cancha de Deportivo Josefina

10 hs Dep. Josefina vs. Sportivo Belgrano (Cat. Prejuvenil, Promocional, Infantil, Juvenil)

Fútbol regional | Amistosos de Divisiones mayores - Predio "Nicolás Losano"

14 hs Sportivo Belgrano vs. 9 de Julio (Freyre)

16 hs Sportivo Belgrano vs. 9 de Julio (Freyre)

Baby Fútbol | Copa de Campeones Cat. 2008 - (Cancha de Estrella del Sur)

12:00 hs Belgrano vs Los Andes

13:15 hs Barrio Jardín vs Los Albos

14:30 hs Tarzanito vs Deportivo Oeste

15:45 hs Tiro y Gimnasia vs Deportivo Josefina

17:00 hs Estrella del Sur vs El Faisan

18:15 hs 2 de Abril vs Barrio Cabrera

19:30 hs Deportivo Sebastián vs Los Albos

20:45 hs Estrella del Sur vs Tarzanito

DOMINGO

Baby Fútbol | Torneo "Norberto Raúl Serra" - Categoría 2010 - Barrio Cabrera

Hockey | Federación del Oeste Santafesino de Hockey - Región Córdoba - 4ª fecha

Def. de Frontera vs. Club Bono/ Potrero Hockey

Rugby | Unión Cordobesa - Primera División y M19 - 3ª fecha

San Francisco Rugby Club vs. Club Taborín

Hockey | Liga local - Primera división - 1ª fecha - Cancha de San Francisco Rugby Club

9 hs Charabones vs. Polideportivo

10.30 hs La Hidráulica vs. Talleres

12 hs Tiro y Gimnasia vs. Contadoras

13.30 hs Devoto vs. Antártida Argentina

Básquet | Torneo Provincial u17

11 hs El Ceibo vs. Poeta Lugones

11 hs Argentino de Marcos Juárez vs. San Isidro

Fútbol femenino | Liga Rafaelina - 1ª fecha (Cancha de Ben Hur)

10:00 hs Ferro Dho vs. Defensores de Frontera (Reserva)

11:45 hs Ferro Dho vs. Defensores de Frontera (Primera División)

Baby Fútbol | Copa de Campeones Cat. 2008 - (Cancha de Estrella del Sur)

11:00 hs Barrio Cabrera vs Los Andes

12:00 hs Xeneize vs Deportivo Josefina (Cancha de Deportivo River)

12:15 hs Deportivo Oeste vs El Faisán

13:15 hs El Trébol vs Barrio Jardín (Cancha de Deportivo River)

13:30 hs Belgrano vs 2 de Abril

14:30 hs El Faisán vs Tarzanito (Cancha de Deportivo River)

14:45 hs Tiro y Gimnasia vs Xeneize

15:45 hs El Trébol vs Los Albos (Cancha de Deportivo River)

16:00 hs Estrella del Sur vs Deportivo Oeste

17:15 hs Deportivo Sebastián vs El Trébol

18:30 hs Belgrano vs Barrio Cabrera

19:45 hs Los Andes vs 2 de Abril

21:00 hs Deportivo Sebastián vs Barrio Jardín

Torneo Federal A | Zona B - 17ª fecha

15.30 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Sportivo Belgrano

LUNES

Baby Fútbol | Torneo Relámpago - Categoría 2013 - Los Andes

Baby Fútbol | Torneo "Norberto Raúl Serra" - Categoría 2010 - Barrio Cabrera

Baby Fútbol | Copa de Campeones Cat. 2008 - (Cancha de Estrella del Sur)

Cuartos de final

12:00 hs Primero Zona 1 vs Segundo Zona 2 (1)

13:15 hs Primero Zona 3 vs Segundo Zona 4 (2)

14:30 hs Primero Zona 2 vs Segundo Zonza 1 (3)

15:45 hs Primero Zona 4 vs Segundo Zona 3 (4)

Semifinales

17:00 hs Ganador Partido 1 vs Ganador Partido 2

18:15 hs Ganador Partido 3 vs Ganador Partido 4

Final

19:30 hs