Josefina Fernández presentó su libro y brindó una charla en El Tala

La ex jugadora y capitana de la Selección Argentina de vóley, Josefina Fernández, visitó el club El Tala donde presentó su libro Adentro Afuera. En su primera publicación cuenta toda su experiencia de 15 años de carrera y 10 en el plano internacional.

Romina Galliano, entrenadora del club local, gestionó este encuentro que fue aprovechado principalmente por las divisiones inferiores. "Es un orgullo tenerla acá, la conozco desde chica y por haber jugado en contra, ella en Gimnasia y yo en Estudiantes. Es un referente a nivel nacional, con un paso en la Selección y con una trayectoria general ejemplar, es el modelo de jugadora por su temperamento y su características", indicó.

"Ellas pueden ver que es real, a nosotros al no ver a esas chicas que están afuera y en la Selección parece que ellas llegan y las nuestras no, no es así y en una época como esta con poca competencia donde hay que generar nuevas motivaciones me parece muy importante que ellas puedan escuchar de su boca lo vivido en carne propia en la Selección y en su carrera", agregó la entrenadora y ex jugadora de Estudiantes de La Plata.

Fernández tiene una destacada carrera internacional en España, Suiza, Hungría, Rumania y en Gimnasia y Esgrima de La Plata. La ex Pantera participó con la selección argentina en la Copa Panamericana de Voleibol (en 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016), el Gran Premio Mundial de Voleibol FIVB (en 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016), el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2014 en Italia, Campeonato Mundial Femenino de Voleibol FIVB 2018 , la Copa Mundial Femenina de Voleibol FIVB 2015 en Japón, los Juegos Panamericanos 2015 en Canadá, y los Juegos Olímpicos 2016 en Brasil.