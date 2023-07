A partir del 1 de agosto, comenzará un programa de “Iniciación al ciclismo”, destinado a niños y niñas de 9 a 11 años, que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal.

Se trata de una iniciativa de la profesora Daiana Almada, ex ciclista del seleccionado nacional, y que se llevará a cabo en conjunto con la Municipalidad de San Francisco a través de la implementación del programa nacional EDA (Escuelas Deportivas Argentinas).

En ese marco, el Secretario de Gobierno Rodrigo Buffa indicó: “Estamos muy contentos de poder presentar este programa que nos acercó Daiana, realmente muy interesante para poder incentivar a los niños y niñas en la práctica del deporte y el uso de la bicicleta. Desde el municipio apoyamos la iniciativa y nos sumamos al proyecto aportando las instalaciones y los elementos necesarios para llevarlo adelante”.

Sobre el programa, el Director de Deportes Juan Iturburu señaló que “esta actividad tiene el objetivo de fomentar la educación en los niños y las niñas, entre los 9 y 11 años, del correcto uso de la bicicleta y para incentivar a esta disciplina desde las edades iniciales”.

“Cuando Daiana nos propone lo de la EDA, llegamos a un acuerdo en común de llevarlo adelante en el polideportivo municipal, porque tenemos todas las condiciones de seguridad e infraestructura para realizar las actividades de la mejor manera posible. Allí, se acondicionó un espacio del predio y se armó un circuito en el lugar”, continuó Iturburu.

En cuanto a los requisitos para poder participar, el funcionario expresó: “los niños que deseen participar tienen que tener entre 9 y 11 años, concurrir con el CUS (Certificado Único de Salud que piden en las escuelas) o un certificado de aptitud física, e ir acompañado por un adulto responsable”, y finalizó: “en el caso de que tengan, deben concurrir con un casco, si no lo tienen nosotros vamos a brindarles uno. Con cualquier bicicleta que tengan pueden presentarse”.

Por su parte, la profesora Daiana Almada dijo: “cuando me retiré del seleccionado nacional, me otorgaron una beca para abrir escuelas de iniciación deportiva que no pude utilizar porque me encontraba cursando mis estudios. Ahora que finalice mis estudios me volvieron a brindar la beca y la idea es volver a buscar en la ciudad talentos en niños”.

Cabe destacar que las inscripciones al programa se realizarán el mismo día que inicia, en el polideportivo, ubicado en Dominga Cullen 700.