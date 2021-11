La aparición ayer del periodista argentino Flavio Azzaro como crítico de Lionel Messi en el momento de máxima audiencia de la gala del Balón de Oro que ganó el argentino sorprendió a todos y rápidamente se hizo viral.

“Que Messi se vaya de la Selección (...) Messi nunca le hizo ganar partidos importantes a la Selección argentina”, exclamaba en un programa del que participó en 2018.

Consultado al respecto sobre el peso que tienen hoy aquellas palabras y sobre el escrache del que fue protagonista, exclamó en el programa Polémica en el Bar, de América TV:

“A Messi no le voy a pedir perdón”, dijo con contundencia el periodista. “Pedir perdón no. Pedir perdón es un montón. Si me lo cruzo le digo ‘che, boludo, estaba enojado’”, agregó.

El por qué de sus declaraciones

Sobre por qué había dicho eso de Lionel Messi, Azzaro explicó: “Eso fue después de que la Argentina pierde con Croacia en el Mundial de Rusia, que para mí fue el peor partido de Messi en la Selección argentina, y yo sentía que la Selección era muy messidependiente y que él no se podía hacer cargo de todo eso, que era muy fuerte la presión”.

Además, comentó: “No estaba en su mejor momento Messi en ese Mundial, había errado un penal en el primer partido, había jugado muy mal el segundo, y yo fui crítico porque yo soy así, no me considero un tipo que vaya a renegar de mi esencia. Mi esencia es ser un tipo crítico, calentón y en ese momento Messi no estaba jugando como a mi me parecía que tenia que jugar”.

Además, le tiró un “palito” a la cadena que transmitió los premios por haber usado su imagen: “Lo que sí creo es que es más fácil ponerme a mí, que soy un antisistema, que poner a todos los periodistas que trabajan en ESPN, que es la cadena que transmitió la gala”.

Luego, destacó que cambió su visión sobre el delantero: “Hoy pienso otra cosa. Pienso que Messi demuestra otra actitud, otro liderazgo... Capaz él cree que siempre fue igual. Si hay algo que no me molesta en la vida es reconocer cuando cambio de parecer. Es parte de la vida cambiar de opinión”, cerró.