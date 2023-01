Gonzalo Requena (19), oriundo de nuestra ciudad, firmó este jueves su primer contrato profesional con Instituto Atlético Central Córdoba. El joven ex Sportivo Belgrano emigró en 2017 a La Gloria y se ganó un lugar en la consideración del entrenador Lucas Bovaglio.

“Estoy muy contento y feliz principalmente por haber firmado, por estar tantos años en el club y haber pasado tantas cosas fue difícil y muy duro, ahora tengo nuevos objetivos para sumar día a día desde el lugar que me toque y estar siempre al 100% a disposición del DT", expresó el defensor central, que hizo la pretemporada con el plantel profesional.

Este viernes debutó en el torneo de reserva, con el equipo que conduce Daniel “Miliki” Jiménez, con un empate sin goles ante Sarmiento de Junín.

Requena jugó en Sportivo Belgrano, pero también se desempeñó en Barrio Cabrera y Deportivo Oeste. En Instituto, arrancó desde las novena división y fue escalando hasta conseguir un lugar en plantel superior.

Carrera ascendente

En 2022, Requena ya sorprendía por su rendimiento y el mismo entrenador, Lucas Bovaglio, lo destacaba: "El que más me sorprendió y es un chico que no lo conocía, porque los otros nombres que hablamos los conocía… es Gonzalo Requena. Un defensor central. Ese chico para mí tiene un futuro importante. Debe estar cerca del metro 88 de altura. Lamentablemente hoy por la competencia que tiene en el puesto tiene que jugar en Liga Cordobesa. Pero es un chico me sorprendió cuando lo conocí y no deja de crecer. Es un jugador que seguramente el día de mañana va a jugar en la Primera de Instituto”, había señalado el DT en diálogo con Mundo D en abril del año pasado.