Continúa este domingo el torneo de fútbol femenino "21 de Agosto" que disputará su tercera fecha en el estadio "Darío N. Jular" de Antártida Argentina desde las 9 de la mañana.

Las punteras del campeonato son Mitre de Las Varillas y Filial Talleres que ganaron los dos partidos que disputaron. Las escoltas son Antártida Argentina y Cultural San Bartolomé, que también están invictas.

La 3° fecha

9 hs | Huracán (Frontera) vs. Lobitas (Est. Frontera)

10.30 hs | Atl. Mitre vs. Antártida Argentina

11.40 hs | Ctro. Vecinal "Nicolás Batalla" (Arroyito) vs DMD Freyre

12.50 hs | Filial Talleres vs. Cult. San Bartolomé

14 hs | Sportivo Belgrano vs. Proyecto Crecer

Tabla

1. Atl. Mitre (Las Varillas) 6 pts.

2. Filial Talleres 6 pts.

3. Antártida Argentina 4 pts.

4. Cult. San Bartolomé 4 pts.

5. Sp. Belgrano 3 pts.

6. Huracán (Frontera) 3 pts.

7. Lobitas (Est. Frontera) 3 pts.

8. C.V "Nicolás Batalla" 0 pts. (1 partido pendiente)

9. DMD Freyre 0 pts. (1 partido pendiente)

10. Proyecto Crecer 0 pts.