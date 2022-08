Continúa este domingo el torneo de fútbol femenino con la disputa de la sexta fecha en Colonia San Bartolomé. Se trata de una fecha especial ya que este 21 de agosto se conmemora el Día de la Futbolista Argentina, que le da el nombre a este torneo que organiza Sportivo Belgrano.

Los partidos comenzarán desde las 9 de la mañana en cancha de Cultural San Bartolomé, donde también habrá entrega de presentes en conmemoración de esta fecha tan particular para el fútbol femenino.

Cronograma de partidos

9 hs Antártida Arg. vs Filial Talleres

10:20 hs Proyecto Crecer vs Ctro. Vecinal “Nicolás Batalla”

11:45 hs Lobitas vs Cult. San Bartolomé

12:50 hs DMD Freyre vs Sportivo Belgrano

14 hs Mitre vs Huracán

Así está la tabla

1. Atl. Mitre (Las Varillas) 13 pts.

2. Sp. Belgrano 12 pts.

3. Filial Talleres 10 pts.

4. Lobitas (Est. Frontera) 7 pts.

5. Antártida Argentina 7 pts.

6. Cult. San Bartolomé 5 pts.

7. Huracán (Frontera) 5 pts.

8. Proyecto Crecer 3 pts.

9. C.V "Nicolás Batalla" 2 pts.

10. DMD Freyre 1 pts.