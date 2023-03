Federal A: Sportivo y Douglas son los únicos que ganaron en la Zona 3

Comenzó la temporada 2023 del Federal A con la disputa de la primera fecha los cuatro grupos de la categoría.

En la Zona 3, Sportivo Belgrano se acomodó como líder tras ganar por tres goles en el debut. El otro equipo que ganó es Douglas Haig, que derrotó a Sportivo Las Parejas por la mínima.

Los resultados de la Zona 3

Dom. | Sp. Belgrano 3-0 Depro

Árbitro: Pablo Núñez (San Juan)

Dom. | Unión (Sunchales) 1-1 El Linqueño

Árbitro: José Sandoval (Concordia)

Dom. | Douglas Haig 1-0 Sp. Las Parejas

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

Dom. | Gimnasia (CdU) 0-0 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Álvaro Carranza (Villa María)

Libre: Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

2° fecha

Depro vs. Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

El Linqueño vs. Sportivo Belgrano

Sp. Las Parejas vs. Unión (Sunchales)

Independiente (Chivilcoy) vs. Douglas Haig

Libre: Gimnasia (CdU)