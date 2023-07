Federal A: cómo quedó Sportivo en la tabla tras la derrota en Chivilcoy

Sportivo Belgrano perdió este domingo en Chivilcoy ante Independiente, por la 22ª fecha del Federal A y se complicó. La Verde se mantiene en zona de clasificación, pero ahora perseguido de cerca por Unión de Sunchales y El Linqueño.

El próximo compromiso en San Francisco será el viernes 28 de julio ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, desde las 20.30 horas. Luego visitará el miércoles 2 de agosto a Douglas Haig en Pergamino y recibirá a Unión de Sunchales por la fecha 25, partido que está programado para el domingo 6, pero el club hizo un pedido para que se juegue el lunes 7 de agosto.

Cabe recordar que el fin de semana del 12 y 13 de agosto no habrá fecha por las elecciones PASO.

Resultados de la 22ª fecha

Sábado | El Linqueño 2-0 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Diego Novelli

Sábado | Sp. Las Parejas 1-1 Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Mauricio Martín

Sábado | Gimnasia (CdU) 0-1 Unión (Sunchales)

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo | Independiente (Chivilcoy) 1-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: Lucas Cavallero

Libre: Douglas Haig

Tabla

23ª fecha

Sportivo Belgrano vs. Gimnasia (CdU)

Unión (Sunchales) vs. Douglas Haig

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Independiente (Chivilcoy)

Def. de Pronunciamiento vs. Sp. Las Parejas

Libre: El Linqueño