Se acerca la etapa de definiciones con respecto a la nueva temporada del Federal A. El próximo fin de semana se disputarán las finales por el ascenso del Torneo Regional Amateur que determinarán cuatro nuevos integrantes de la tercera categoría del fútbol argentino.

A partir de allí, comenzarán a definirse distintas cuestiones como el formato de disputa y cómo quedarán conformadas las zonas para el nuevo torneo que comenzaría a fines de marzo.

Mientras se esperan detalles de la competencia, todos los equipos ya comenzaron la pretemporada y comenzaron a realizar incorporaciones.

El marcado de pases de los posibles rivales de Sportivo Belgrano tiene las siguientes altas y bajas:

UNION DE SUNCHALES

ALTAS: Gonzalo Gonzales (Chaco For Ever), Ignacio Barros (Comerciantes Unidos -Perú), Lucas Sánchez (Círculo Deportivo Otamendi), Francisco Robles (Talleres de Córdoba), Alfredo Pussetto (Villa Mitre Bahía Blanca), Brian Otero (Argentino de Rosario), Agustín Ruffinetti (Belgrano de Córdoba), Germán Mayenfisch (Sp. Ben Hur Rafaela), Raúl Chamorro (Argentino de Rosario), Pedro Sanz (Unión de Santa Fe), Martín Caballo (Sarmiento Leones), Ezequiel Gnemmi (Sportivo Norte de Rafaela), Augusto Magoia (San Martín SJ)

BAJAS: Agustin Alberione (Villa Dálmine), Tomás Federico (Sp. Belgrano SF), Ricardo Villar (Gimnasia y Tiro de Salta), Diego López (Sp. Ben Hur Raf – Sp. Las Parejas), Tomás Attis (Sp. Belgrano SF), Leonardo Torres (Sarmiento Leones), Jonathan Medina (Guarani AF – Camioneros), Gianfranco Baier (Argentino de Monte Maíz), Mauro Ponce De León (Atl. Paraná), Joaquín Aylagas (pertenece a Colón de Santa Fe), Daniel Abello (Crucero del Norte), Jonathan Paiz (Atl. Paraná).

SPORTIVO LAS PAREJAS

ALTAS: Lucas Pasco Huinca (SC Cañadense), Alan Alcaraz (Juv. Unida SL), Alan Véster (Central Norte), Edgardo Díaz (Dep. Maipú), Juan Ongaro (Newell´s), Lucas Bracco (Central Córdoba de Rosario), Nicolas Aires (Newell´s), Diego López (Sp. Ben Hur Rafaela), Lucas Calderón (Cipolletti), Bruno Ayala (9 de Julio de Arequito), Maximiliano Pollacchi (Villa Dálmine), Franco Jominy (Arg. Quilmes de Rafaela), Mauricio Sperdutti (Gimnasia Jujuy), Matías Morales (Estudiantes Río IV), Rodrigo Gómez (Belgrano Cba)

BAJAS: Luciano Lapetina (Sarmiento R.), Jerónimo Rodríguez (Sarmiento R.), Agustín Lavezzi (Racing Cba), Rodrigo Leichner (Guarani AF), Santiago Gloria (volvió a Unión SF), Santiago Briñone (Estudiantes SL), Maximiliano Ribero (Inter City – España 🇪🇸), Manuel Vargas (Sansinena), Nahuel Speck (Guemes SdE), Martín Caballo (Sarmiento Leones – Unión Sunchales), Agustín Fazzio (Crucero del Norte)

SARMIENTO DE RESISTENCIA

ALTAS: Rodrigo López Alba (Olimpo de Bahía Blanca), Matias Mansilla (Santos de Perú 🇵🇪), Luciano Lapetina (Sportivo Las Parejas), Lisandro Mitre (Laferrere), Israel Roldán (Estudiantes de San Luis), Facundo Ruiz (Fenix), Emmanuel Pio (Fenix), Aldo Araujo (Olimpo BB), Jerónimo Rodríguez (Sp. Las Parejas), Martín Puccheta (Racing Cba), Maximiliano Brito (Dep. Riestra), Franco Pérez (Estudiantes Río IV), Héctor González (San Telmo), Sebastián Bermudez (Deportivo Español)

BAJAS: Claudio Cevasco (Olimpo B.B.), Brian Berlo (Cipolletti), Federico López (Boca Unidos Ctes), Juan Ignacio Carrera (Douglas Haig de Pergamino), Enzo Emmanuel Córdoba (Racing C.), Gabriel De León (Rampla Juniors – Uruguay 🇺🇾), Santiago Vargas Guedes, Fabio Durán (Sansinena GC), Mauro Bono, Cristian Almirón (AC Ravecchia – Suiza 🇨🇭), Joel Vargas (Deportivo Rincón – DEPRO), Guillermo Sánchez (Acción Juvenil – General Deheza), Nicolás Aguirre (J. Antoniana), Brian Negro (Acassuso), Luis Silba (Estudiantes Rio IV)

SAN MARTIN DE FORMOSA

ALTAS: David Correa (Depro), Federico Pérez (Sansinena GC), Rolando Serrano (San Jorge Tuc), Viti Rodriguez, Juan Bonet (8 de Diciembre – Formosa), Joshua Romero (Claypole), Gonzalo Achares (Sansinena GC), Lucas Soraire (Berazategui), Joaquín De Los Reyes (Dep. Victoria CC – Crucero del Norte), Lucas Bazán (Gral. Lamadrid)

BAJAS: -

RACING (CBA)

ALTAS: Gianfranco Ferrero (Central Norte de Salta), Juan Alfaro (Juv. Unida G.), Agustín Lavezzi (Sp. Las Parejas), Marcos Figueroa (Atl. Trinidad SJ), Franco Antoniolli (Talleres Cba), Enzo Emmanuel Córdoba (Sarmiento R.), Francisco Aman (Huracán San Luis), Mateo Pierobon (Belgrano Cba), Martín Albarracín (Estudiantil de Castex), Alan Murialdo (Orense – Ecuador 🇪🇨)

BAJAS: Nahuel Rodríguez (Independiente Ch), Axel Villegas (Chaco For Ever), Raul Chalabe (Gimnasia y Tiro Salta), Franco Schiavoni (Defensores Unidos de Zárate), Federico Abadía (Ferro GP), Joaquín Libera (Ferro GP), Nicolás Parodi (Luján), Martín Garnerone (Chaco For Ever), Martín Puchetta (Sarmiento R.), Santiago Rosa (San Martín de Marcos Juárez – préstamo).

JUVENTUD UNIDA DE GUALEGUAYCHÚ

ALTAS: Emilio Rébora (Atl. San Jorge – Villa Mitre BB), Damián González Hernández (Gimnasia ,CDU), Lucas Medina, Mauro Barzola (Arg. Peñarol – Ferro GP), Germán Cervera (Defensores B. VR), Nicolás Heiz (Argentino de Rosario) Miguel Baez (Argentino de Rosario), Gerardo Surraco (Juventud Urdinarrain), Emiliano Soria (El Porvenir), Rodrigo Velez (Almirante Brown), Leandro Larrea (regresó de Villa Dálmine)

BAJAS: Lucas De León (Boca Unidos Ctes), Juan Alfaro (Racing Cba), Renzo Reynaga (Estudiantes Rio IV), Ignacio Abraham (Estudiantes Rio IV), Lautaro Brienzo (Crucero del Norte),Nahuel Amarilla, Cesar Horst (DEPRO), Ignacio Lucero, Juan Martin, Pablo Alza.

GIMNASIA Y TIRO

ALTAS: Ignacio Sanabria (Brown de Adrogué), Lucas Roa (1ero de Mayo – Formosa), Román Suárez (River Plate), Brian Zabaleta (Gimnasia Mza), Nicolás Sottile (Dep. Madryn), Raúl Chalabe (Racing Cba), Fernando Cortes (Gimnasia Mza), Ricardo Villar (Unión de Sunchales), Adolfo Tallura (Huracán LH), Lionel Segovia (Ferro), Alejandro Frezzotti (Manta FC – Ecuador 🇪🇨), Javier Rossi (Atl. Carcarañá), Renzo Vera (Gimnasia Mendoza)

BAJAS: Juan Francisco Galetto (Atl. Rafaela), Maximiliano Núñez (Real Potosí – Bolivia 🇧🇴), Guido Milán (Atl. Rafaela), Luciano Herrera (Dep. Maipú), Nicolás Cappelino (Afro Napoli – Italia 🇮🇹), Juan Pablo Cárdenas (retiro), Martín Perelman (Estudiantes SL), Facundo Abraham (Sansinena), Maximiliano Villa (Estudiantes SL).

GIMNASIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

ALTAS: Cristian Romero Giraud (Sp. Desamparados SJ), Erivaldo Francisco Rosendo De Souza (Sp. Peñarol SJ), Daniel Carrasco (Central Norte de Salta), Nicolás Torres (Dep. Madryn), Marcelo Benítez (Club Ciudad de Bolivar), Fabricio Lovotti (Central Córdoba Rosario), Matías Solohaga (San Lorenzo Alem), Juan Manuel Piedra (Argentino de Quilmes), Cristian Romero (Desamparados SJ), Ricardo Noir (Palmaflor – Bolivia 🇧🇴)

BAJAS: Agustín Favre (Defensa y Justicia), Brian Zabaleta (Gimnasia Mza), Rubén Tarasco (Rivadavia de Lincoln), Damián González Hernández (Juv. Unida G), Matías Presentado (Los Andes).

DOUGLAS HAIG

ALTAS: Matías Barbero (Central Norte de Salta), Mauro Sergiejuck (Chaco For Ever), Pablo Mazza (Sp. Italiano), Juan Ignacio Carrera (Sarmiento R.), Lucas Borba (Ciudad de Bolivar), Fabricio Henricot (Deportivo Armenio), Raúl Albornoz (Defensores de Belgrano VR), Nahuel Gómez (Central Norte), Álvaro De Gaetani (Deportivo Maipú), Franco Moreno (Deportivo Maipú), Nicolás Johansen (Atl. Carcarañá), Santiago Galucci Otero (San Martín Tuc.), Lautaro Disanto (Villa Mitre BB), Lucas López (Deportivo Maipú)

BAJAS: Brian Flores (Sp. Belgrano SF), Robertino Canavesio (San Telmo), Rodrigo Chávez (El Fortín de Olavarría), Pablo Moreyra (Rivadavia L), Iván Berdini, Rodrigo Torres (Luján), Enzo Cubilla (Argentino de Rancagua), Agustín Simaldone (Sports Salto), Raúl Quiroga (Juventud de Pergamino), Tomás D’Angelo (Sporting Punta Alta), Isaías Toscano (Sports Salto), Nelson Martínez Llanos, Fernando Tantoni, Fausto Fiol (Sansinena).

DEFENSORES PRONUNCIAMIENTO

ALTAS: Cesar Horst (Juv. Unida G), Johan Laureiro (Capiatá – Paraguay 🇵🇾), Agustín Pastorelli (Patronato), Joel Vargas (Dep. Rincón – Sarmiento R.)

BAJAS: David Correa (San Martin Fsa), Agustín Guiffrey (Camioneros), Enzo Da Silva, Francisco Leonetti (Atl. Uruguay)

DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo)

ALTAS: Franco Stella (Racing de Olavarría), Lucas Jofré (Chaco For Ever), Miguel Angel Pabón (Camioneros), Matías Cabral (El Porvenir), César Cocchi (Dep. Madryn), Juan Cruz Nadal (Mitre SdE), Axel Perez (Gimnasia LP) y Erik Mendoza (Gimnasia LP), Federico Gay (Cañuelas), Román Monzón (Argentinos Juniors)

BAJAS: Matias Fonseca (libre), Raúl Albornoz (Douglas Haig de Pergamino), Hernán Ruben (Independiente Rivadavia), Jose Gómez (San Martín de Pérez Millán), Cristian Fornillo, Maximiliano Gauto González, Germán Cervera (Juv. Unida G), Nahuel Parra, Franco Coronel (Independiente Rivadavia)

CRUCERO DEL NORTE (Misiones)

ALTAS: Rodrigo Acosta Ferreira, Cristian Campozano (Itapuense – Paraguay 🇵🇾), Lautaro Brienzo (Juv. Unida G.), Leonardo Morales (Sol de Mayo Viedma), Adrián González (Comunicaciones), Daniel Abello (Unión de Sunchales), Ernesto Alvarez (Fernando – Paraguay 🇵🇾), Juan Martín Boiero (Sacachispas – Guatemala 🇬🇹), Alex Garay (Itapuense – Paraguay 🇵🇾), Agustín Fazzio (Sportivo Las Parejas), Dylan García (Estudiantes Bs As)

BAJAS: Pablo Motta (Guarani AF), Alejandro “Tarrito” Pérez (Guarani AF), Alvaro Klusener (Platense – Honduras 🇭🇳), Gastón García (Dep. Merlo), Lucas Navarro (Argentino Peñarol), Joaquín De Los Reyes (Dep. Victoria – San Martin Fsa).

CENTRAL NORTE

ALTAS: Julio Ramírez (San Martín SJ), Mauricio Suica (San Lorenzo), Gonzalo Ríos (Boca Unidos Ctes), Manuel Morello (Aurora – Bolivia 🇧🇴), Pablo Figueroa (Costa Brava), Renzo Paparelli (Talleres Cba), Enzo Serrano (Colegiales), Agustín Sufi (Fenix), Mauro Osores (Atlético Tucumán)

BAJAS: Juan Alvacete (Chacarita Jrs), Matías Barbero (Douglas Haig de Pergamino), Gianfranco Ferrero (Racing Cba), Daniel Carrasco (Gimnasia CDU), Franco Faría (Atl. Rafaela), Alan Véster (Sp. Las Parejas), Nahuel Gómez (Douglas Haig), Facundo Pardo (Ferro), Luciano Giménez (Chaco For Ever), Mateo Castellano (Atlético de Rafaela).

BOCA UNIDOS

ALTAS: Federico López (Sarmiento Resistencia), Julio César Cáceres (Sp. Desamparados SJ), Lucas de León (Juv. Unida G) Marcelo Cardozo (Guemes SdE), Leonel Ceresole (Estudiantes Rio IV), Cristian Maidana (Cobresal – Chile 🇨🇱), Gabriel Cañete (Los Andes), Rodrigo Burgos (12 de Octubre – Paraguay)

BAJAS: Diego Sánchez Paredes (Chaco For Ever), Fabio Godoy (Acción Juvenil de Córdoba), Enzo Barrios (Huracán de Goya) Agustín Braure (Huracán de Goya), Joaquín de los Reyes (Victoria CC), Martín Ojeda, Saúl Abecasis (Sarmiento Leones – Desamparados SJ), Luis Ardente (San Telmo), Gonzalo Ríos (Central Norte Salta), Nicolás Monje, Julián Fernández, Franco Lazzaroni, Maximiliano Oliva (Tristán Suárez), Santiago López Demarchi (FADEP); Carlos Arriola (Binacional – Perú) , Martín Peralta (Villa Mitre BB),

Fuente: Interior Futbolero