Luego de los ascensos de Deportivo Madryn y Chaco For Ever, el Torneo Federal A aguarda por un nuevo campeonato. 30 son los conjuntos que ya tienen garantizada su participación, incluyendo a San Martín de Formosa que a pesar de no haber disputado la última edición, ha manifestado su intención de sí hacerlo en 2022. A éstos se les sumarán los 4 que logren su pasaje desde el Torneo Regional aún en juego llegando así al total de 34 equipos.

Pensando en lo que viene, durante los últimos días se empezó a trabajar y delinear diferentes bosquejos de lo que podrían ser varios puntos importantes para la planificación del campeonato.

Según informó el portal Ascenso del Interior, todo hace suponer que el 20 o 27 de marzo serían fechas estimativas de inicio para el Federal A 2022 puesto que el Torneo Regional Amateur finalizaría el 20 de febrero y a los equipos recién ascendidos siempre se les da un mes de preparación deportiva/administrativa.

La finalización está marcada de antemano por Mundial de Qatar que comenzará el 21 de noviembre, es decir que el torneo Federal A debe terminar antes de esa fecha.

El formato

Según señala Ascenso del Interior, la idea primaria para el próximo Federal A es repetir el formato del 2021, pero con algunas pequeñas modificaciones. Una de ellas podría ser que en los cruces mano a mano, únicamente las semifinales y finales se disputen en cancha neutral dejando la localía en los demás enfrentamientos para los mejores ubicados.

Obviamente, todo quedará sujeto a la elección o presentación de proyectos por parte de los presidentes de los clubes cuando se realicen las reuniones previas y a lo que decida la Primera Nacional sobre su diagrama de juego para mantener una "línea" entre las competencias.

Ascensos y descensos

De no mediar mediar imprevistos, los ascensos seguirán siendo dos, pero el retorno de los descensos abre un panorama que en algún punto excede al Federal A y está ligado de lo que suceda en las categorías superiores.

A partir de la próxima temporada el fútbol argentino comenzaría una camino reducción y/o estabilización del número de equipos en las diferentes divisionales y aquí no sería la excepción. Las cuentas que se sacan hoy dentro del Consejo Federal hablan de "mínimo dos descensos o bien cuatro descensos" para mantener esa idea y hacerlo de manera progresiva -aunque esto todavía no está definido-.