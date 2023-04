Favetto volvió de una dura lesión y se ilusiona: "Hay que seguir entrenando"

El piloto de motocross Felipe Favetto afronta la temporada 2023 con grandes ilusiones, después de recuperarse -todavía no al 100%- de una fractura de fémur que lo marginó de la temporada 2022. El sanfrancisqueño se quedó con las ganas de poder competir en la fecha que organizó el club Tiro y Gimnasia, pero este año volvió con todo buscando pelear no solo el campeonato Cordobés -en la MX2A-, sino también el Argentino en la competitiva categoría MX2B.

Favetto afrontó una difícil situación al quedarse afuera del torneo pasado. Todo el esfuerzo económico, deportivo y competitivo se vino abajo cuando apenas unos días antes de la fecha en San Francisco una caída lo dejó afuera de las pistas por un largo tiempo. El apoyo de la familia, de los amigos y una nueva oportunidad con el equipo Marengo Motos hoy son los pilares de un ‘renacer’ que avizora un futuro interesante.

“Fue una lesión, la mas dura desde que corro, la vuelta fue empezar de menos a más, agarrar confianza con la moto. Estuvimos entrenando varios meses y pude ir a la primera fecha del campeonato cordobés donde conseguí un tercer puesto que fue muy importante para volver a agarrar confianza y motivarme a seguir entrenando y poder dar el 100%, porque todavía no estaba al 100%. Se nos dio también ir al campeonato nacional, que fue la segunda fecha que corrí en el año, me fue muy bien, logré un segundo puesto. Arrancamos bien el año, pero hay que seguir entrenando y esforzándose día a día”, contó el piloto local.

Con respecto a la lesión, Favetto contó que “no fue un golpe tan fuerte, caí mal y la moto me cayó arriba. En el momento me puse muy triste porque estaba cerca de lograr el objetivo, me sentía cada vez con más velocidad, estaba cerca de la punta, pero muchas veces las lesiones aparecen cuando estás en tu mejor momento y este deporte también es así, como todos los deportes de riesgo, quizás cuando uno menos se lo espera y cuando más confiado estás es donde llegan las lesiones y uno tiene que estar preparado. Al principio me cayó mal porque me tiró todo el esfuerzo del año, pero son cosas del deporte y hay que afrontarlo de la mejor forma”.

En ese sentido, rodearse de los suyos fue determinante para no claudicar. “Fue la clave de todo, desde el minuto uno que me lesioné, mi familia, mis amigos estuvieron siempre conmigo, estuve muchos días sin poder moverme. Mis amigos me visitaron todos los días, yo estaba mal, dolorido y eso fue super importante para salir adelante, empezar la rehabilitación, la cabeza fue algo muy importante en esa parte del año y también lo estuve trabajando para poder volver. Eso fue muy importante porque me ayudó a mejorar día a día, así que le agradezco mucho a mi familia y a mis amigos que siempre estuvieron al pie del cañón.”; expresó.

“Creo que me falta reforzar los músculos de las piernas, fue una lesión grande y cuesta recuperar la masa muscular. Estamos trabajando duro en el gimnasio con Leo Gallo, creo que vamos por buen camino y creo que ya dentro de poco vamos a estar al 100%”, indicó Favetto.

Dos objetivos en simultáneo

El piloto explicó que en este 2023 afrontará las dos competencias en simultáneo, el Cordobés y el Argentino, bajo la estructura de Marengo Motos. Ya en sus primeras competencias demostró estar a la altura del desafío. “Al Argentino fui a buscar ritmo y a sumar buenos puntos para el campeonato, de ahora en más lo tenemos que programar y no tenemos que faltar a ningún campeonato ya que estoy prendido peleando la punta en los dos, así que no puedo ir por uno solo, sigo los dos, pero el más importante es el nacional que estoy segundo”, señaló.

“Son los dos campeonatos más importantes del país, en el nacional están todos los equipos oficiales, hay otro nivel y el cordobés es el segundo más competitivo donde la mayoría de los pilotos nacionales lo utilizan como entrenamiento así que también se pone muy competitivo. Pero el nacional siempre tiene un sabor distinto, otras condiciones, pistas más exigentes, más minutos de carrera y condimentos que lo hacen más importante”, comentó.

En cuanto a lo que viene, este fin de semana entrena en Villa Nueva ya pensando en la segunda fecha del campeonato Cordobés, que se disputará los días 29 y 30 de abril en Río Tercero. “Voy a entrenar en Villa Nueva donde va a ser la tercera fecha del campeonato cordobés, nos sirve también para conocer la pista y el piso, voy a buscar ritmo y entrenar para quedar listo para el fin de semana que viene porque el finde que viene tenemos la segunda fecha del campeonato cordobés en Río Tercero, vamos a estar dando lo mejor como siempre y buscando que me sirva también de cara a la segunda fecha del nacional”, indicó.

“Río Tercero es una pista donde corre el Nacional también, es una pista de piedra, piso duro cuando se seca, es exigente y siempre van muchos pilotos porque ahí se aprende mucho. Me gusta, así que voy a ir a dar batalla, a ganar ritmo, sumar puntos para el campeonato, que esa es la clave para mantenernos en carrera”, añadió.

La revancha, volver a correr en San Francisco. “Siempre es lindo competir en la ciudad, tiene algo diferente a las demás fechas porque puede acompañarte la familia, puede venir y eso está bueno. Me gusta correr de local, el año pasado no pude estar porque la lesión fue antes de la carrera y este año espero que se pueda hacer la fecha y estar en el partidor”, dijo Favetto.

Finalmente, el piloto local agregó: "El año pasado no tuve equipo y este año Marengo Motos me está dando una mano junto con unos amigos. Se hace muy complicado y estamos haciendo un esfuerzo enorme, mucha gente amiga que nos está dando una mano enorme en lo económico, gracias a Dios se da que puedo ir a los dos campeonatos, no tengo un equipo en sí que me ayude con lo económico, Marengo Motos me dio una mano para comprar la moto, repuestos y puesta a punto, estoy con ellos bajo su estructura, pero lo económico lo conseguimos con mi viejo, hay gente con un gran corazón que nos está dando una mano y gracias a ellos podemos estar presentes. Agradezco a Maregno Motos, Cross Road, Pablo Pérez, a mi familia y a esos amigos que me están dando una mano para poder seguir haciendo esto que tanto me gusta".