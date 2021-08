En un partido electrizante, El Ceibo se quedó con el clásico

El Ceibo se quedó con el clásico porque derrotó en un partido sumamente atractivo a San Isidro por 97 a 96 en tiempo suplementario.

Fue un partido intenso, de mucho roce, con dos equipos de gran despliegue físico. Los de calle Corrientes arrancaron mejor y establecieron una diferencia de 10 puntos en el inicio, pero el equipo de Blengini reaccionó, emparejó el marcador y se puso arriba a poco del cierre de la primera parte.

La Flor Nacional sostuvo la intensidad y la dinámica en ataque con un Lozano intratable, clave para aumentar la diferencia en el tercer cuarto ante un San Isidro diezmado que se apoyó en Zezular y en Cuesta, después de que Diotto llegara demasiado rápido a las cuatro faltas.

El último cuarto recuperó la paridad, en el juego y en el marcador. San Isidro se puso a tiro haciendo un gran desgaste, lo igualó y lo pudo ganar, pero falló dos libres a 3 segundos del final y el cotejo se definió en el suplementario por un ajustado 97-96.

Homenaje a Gustavo Rosa

En la previa, El Ceibo realizó un homenaje a Gustavo "Zurdo" Rosa, destacado jugador y colaborador del club quien falleció el 15 de octubre de 2020.

Así está la tabla del asociativo

1. El Ceibo 6 pts.

2. Almafuerte 5 pts.

3. El Tala 5 pts.

4. SS Devoto 4 pts.

5. San Isidro 4 pts.

6. Cult. Arroyito 3 pts.

La 3ª fecha

SS Devoto 78-71 Cult. Arroyito

Almafuerte 83-67 El Tala

El Ceibo 97-96 San Isidro

La 4ª fecha

El Tala vs. SS Devoto

San Isidro vs. Cult. Arroyito

El Ceibo vs. Almafuerte