La Asociación El Ceibo lidera la Zona 2 de la Conferencia Centro de la Liga Federal de Básquet y transita los últimos partidos de la fase regular, de cara al objetivo principal que es quedarse con ese primer lugar de la clasificación.

Es que el primero de la zona salteará una fase de playoffs y se mete directamente en el cruce que define las cuatro plazas al inter conferencia. Los playoffs se disputarán de la siguiente manera: 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, siempre al mejor de tres con formato 1-2 para el mejor clasificado.

El próximo compromiso del equipo de Blengini será el martes desde las 21 horas en condición de local ante 9 de Julio de Morteros.

Así está la Zona 2 - Conferencia Centro

El Ceibo 17 pts (7-3) Atl. Bell 15 pts. (5-5) Sp. Suardi 15 pts. (6-3) Bochas SC 15 pts. (5-5) Alberdi 14 pts. (5-4) 9 de Julio 12 pts. (3-6) Almafuerte 11 pts. (2-7)

Lo que resta jugarse

Pendiente 6ª fecha | 5 de mayo - Sportivo Suardi vs. Alberdi

Pendiente 11ª fecha | 11 de mayo - Bochas SC vs. Sportivo Suardi

Pendiente 12ª fecha | 26 de abril - Almafuerte vs. Alberdi

13ª fecha

Bochas SC 80-62 Almafuerte

El Ceibo vs. 9 de Julio (Morteros) [Martes 25 de abril]

Alberdi vs. Atl. Bell [Sábado 29 de abril]

14ª fecha

Alberdi 81-72 Bochas SC

9 de Julio (Morteros) vs. Sportivo Suardi [Domingo 30 de abril]

Almafuerte vs. El Ceibo [Miércoles 10 de mayo]