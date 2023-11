El equipo Sub18 de El Tala cerró este lunes su participación en la Copa Argentina de vóley que se desarrolló en Chapadmalal. En su último partido consiguieron una victoria por 3 a 1 sobre Echagüe que les permitió ubicarse en la 11° posición.

En la fase regular ocuparon la zona 2 con victoria frente a Gimnasia de la Plata 3 a 1, luego cayeron con Echagüe de Paraná por 3-2. Posteriormente el sábado cayeron ante Red Star de Rosario por 3 a 1 y con Once Unidos de Mar del Plata 3 a 2.

Con estos resultados ingresaron a octavos de final en los playoffs donde se midieron con River Plate con quien perdieron 3 a 2.

Sin chances de avanzar a cuartos de final les tocaba jugar por quedar entre los 10 mejores del país. Primero vencieron a Centro Social de Brinckmann por 3 a 1 y perdieron con Club Ciudad de Buenos Aires 3 a 1.

El último partido lo jugaron de nuevo frente a Echagüe, pero esta vez se impusieron 3 a 1 y se acomodaron en la 11° posición. Cabe destacar que en esta categoría participaron 22 equipos femeninos.

La Copa Argentina seguirá con las categorías Sub 16 y Sub 14, pero para la participación de equipos de la Liga de San Francisco habrá que esperar hasta la edición de la Sub 12 donde jugará San Isidro.