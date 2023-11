El Tala arrancó su participación en la Copa Argentina de Vóley sub 18, que se disputa en Chapadmalal. El equipo que conducen ‘Tuca’ Juncos y Camila Gastaldi ya disputó dos partidos.

El jueves se impusieron en el debut ante Amuvoca de El Calafate por 3-0 con sets de 25-7, 25-4 y 25-11 para el equipo sanfrancisqueño.

En tanto, este viernes por la mañana cayeron con Echagüe de Paraná por 3-2 con sets de 17-25, 19-25, 25-18, 25-20 y 15-12 para las entrerrianas en el tie break.

Algunos partidos del torneo se transmiten en vivo en el canal de YouTube de la Federación de Voley de Argentina.

Así continúa el fixture para las sanfrancisqueñas

Viernes 16.30 hs | El Tala vs. Gimnasia (La Plata)

Sábado 9 hs | El Tala vs. Red Star

Sábado 16.30 hs | El Tala vs. Once Unidos

El torneo se desarrolla en el Polideportivo de Chapadmalal. En esta categoría están participando 22 equipos femeninos y 16 masculinos.