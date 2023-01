El sanfrancisqueño Hernán Díaz (25) viene de tener un 2022 espléndido en Mitre de Landeta, donde fue uno de los goleadores de la temporada en la siempre competitiva Liga San Martín de de Fútbol la provincia de Santa Fe.

Díaz anotó 14 goles y fue señalado como uno de los mejores jugadores del año. Tanto lo nombraron que su homónimo -multicampeón con River Plate- lo contactó para felicitarlo y saludarlo ya que lleva su nombre en honor a él.

En este 2023, Díaz -el sanfrancisqueño- vestirá los colores de El Expreso de El Trébol en busca ser protagonistas en la próxima temporada.

En diálogo con El Periódico, el jugador se manifestó muy contento por este nuevo paso y por el año que tuvo en Landeta donde asegura que tuvo su mejor versión. "Me encontré con un club enorme, me tocó jugar en contra de El Expreso, pero siempre de noche y no había podido conocer el predio que tienen. La verdad que es una locura, tranquilamente podrían estar jugando en el Federal, me encontré con muy buena gente", contó.

"Ayer fui por primera vez, me mostraron el club, me presentaron a la subcomisión, el técnico y gracias a Dios es un gran paso porque es un club grande y esperemos que sea un gran año para mí, pero también para la gente de El Expreso que se lo merecen", indicó.

Y añadió: "Lo que planteamos es ser protagonistas, después si se da el campeonato sería al frutilla del postre porque es una Liga muy difícil y competitivo, esperamos estar a la altura. El primer objetivo es estar ahí arriba.

Dos conocidos. Díaz compartirá equipo con los jugadores Diego Navarro de Frontera y el sanfrancisqueño Gonzalo Díaz, que jugó en Atlético Rafaela en 2022. Los dos también jugaron en Mitre.

- Tuviste un gran año en Mitre de Landeta, fuiste goleador y señalado como uno de los mejores jugadores de la temporada...

Sí, ahí me encontré con muy buena gente, humilde y trabajadora, desde el primer minuto me hicieron sentir como en casa y estoy muy agradecido. Gracias a Dios tuve un gran año, fui uno de los máximos goleadores de la Liga con 14, escuché mucho hablar de que fui el mejor jugador de la Liga y para uno te motiva mucho que te nombren, incluso siendo nuevo porque llegué ese año. Me dio una satisfacción enorme.

- En Liga Regional te vimos como extremo, pero te cambiaron de lugar y explotaste...

Me llamaron para jugar como volante por izquierda, pero terminé jugando de mediapunta, al lado del nueve moviéndome por todo el frente de ataque. Ahí hice la diferencia, sobresalí y ahora en El Expreso me contrataron como mediapunta.

- ¿Qué significa para vos este crecimiento que has tenido?

Siempre es importante crecer, creo que me toca la mejor versión de mí a los 25 años ya con trabajo, me agarra en otra etapa de mi vida, si me destacaba a los 20 años capaz podría pegar el salto. En 2018 me llamaron de Devoto, ahí tuve un buen año con muchos goles, gracias a ese año Daniel Gaido me llevó a 9 de Julio, no fue muy bueno mi paso por Freyre en el Regional Amateur, no fue mi mejor versión, pero me sirvió mucho como experiencia e ir mejorando. Llegué a Landeta por Guido Vidal que también jugó ahí, fue gracias a él y fue ahí donde tuve el mejor año de mi carrera.

Díaz surgió del club 2 de Abril y se formó en Antártida Argentina. Jugó en Sociedad Sportiva Devoto, en 9 de Julio Olímpico de Freyre, en Mitre de Landeta y este 2023 vestirá la camiseta de El Expreso de El Trébol.

- La Liga San Martín es otra cosa, están un escalón más arriba ¿No?

Si, si, creo que están un escalón más arriba que otras ligas. Las instalaciones, las canchas son de Primera, estructuralmente podrían estar jugando un Federal la mayoría de los equipos, hay clubes grandes que contratan muchos jugadores de los torneos federales y hasta de Primera. Eso hace que la Liga sea muy competitiva, está bueno porque cada domingo es otra cosa, es otro el ambiente, cambia totalmente...

Un ingreso extra. "Trabajo en una fábrica en San Francisco y el dinero extra que me entra me está ayudando mucho económicamente, es una mano muy grande porque puede progresar un poquito más. Es otro trabajo, es la misma responsabilidad y seriedad", contó Díaz.

- ¿Tuviste un lindo encuentro con tu homónimo Hernán Díaz, el ex jugador de River?

Sí, él es de Sastre y me tocó enfrentar a Atlético Sastre y Hernán sigue mucho la Liga, escuchó que me nombraban y por un intercambio de palabras con un periodista de la Liga me contactó. Me escribió por instagram, me felicitó por el año que tuve, no lo podía creer la humildad que tiene, me pidió el número, me llamó, charlamos y me invitó a ver a River con Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores. Son cosas que te da el fútbol, una locura...

"Quiero saludar a mi familia que es la que me acompaña siempre desde el primer momento, a mi novia también porque están en los malos momentos y en los buenos también. Quiero darles una mención especial para ellos"