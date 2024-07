El sanfrancisqueño Flavio Demichelis se llevó la Maratón de San Juan

Flavio Demichelis, atleta oriundo de nuestra ciudad, fue el ganador de la 8° edición de la Maratón de San Juan: el deportista fue el más rápido en culminar los 42K, la distancia más larga de la competencia. Lo hizo en 2 horas 38 minutos 46 segundos.

Tras culminar la carrera, Demichelis brindó algunas palabras al medio Tiempo de San Juan y sostuvo: “Traté de meterle en los últimos kilómetros, acelerar el paso. Me puse que podía dar más, podía llegar al ritmo que yo más o menos manejo, unos 21, así que le di con todo”.

"Tengo cuatro victorias en 42K, pero en San Juan es la primera vez que lo tomo como competencia, así que bueno, me preparé como para estar arriba. No pensé que iba a ser esa marca, no pensé que iba a ser el primero tampoco, así que estoy feliz", comentó.

Demichelis, que es abogado de profesión, llegó a San Juan por primera vez, gracias a la disciplina que empezó a incursionar hace un par de años. "Como todo competidor amateur, lo que hago lo hago con pasión. Le dedico mucho tiempo a esto y trato de alimentarme bien y llevar una vida sana. Hoy en día el resultado está a la vista", cerró.