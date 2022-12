El Ceibo se consagró bicampeón de la Liga Cordobesa de Básquet coronando un gran año que lo tuvo como protagonista no solo en el torneo provincial, sino también en la Liga Federal en la primera parte del año y en el torneo local.

Una de los pilares de este gran año es el jugador Lautaro Florito que también fue elegido como el MVP (jugador más valioso) de la final disputada con Bochas Sport Club.

En diálogo con el Clásico Deportivo, programa que se emite por FM 97.1 la Radio de El Periódico, el jugador confesó que vive su mejor momento deportivo y destacó la armonía de trabajo que hay en la institución local que fue fundamental para alcanzar este presente. "No sé si me lo esperaba, pero creo que tuve un gran nivel, no soy de decirlo, pero me rpeparé mucho y a la hora de jugar lo hice bien, tuve pocos partidos bajos, los demás jugué bien y creo que a lo largo de la temporada me sentí muy bien, fui de los pilares del equipo, pero el fundcionamiento del equipo es lo primordial. Lo hablaba con los compañeros, con la nutricionista, me sentí muy bien, tenía mucha confianza...", explicó.

"Siempre me entrené mucho y me dolió mucho perder con 'Sani' en el torneo local, se nos escapó, metimos el rimer aprtido y eprdimos dos y ahí hice un click y me lo tomé como algo personal, a los chicos también les dolió mucho. Me acuerdo que nos dieron unos 15 días de descanso y yo me tomé solo tres y volví a entrenar con todo. Ese para mí fue un click, quería que confíen mucho más en mí y de a poco me fui metiendo en ese lugar", dijo el jugador.

El Ceibo perdió muy pocos partidos, de hecho perdió solo tres en condición de local y los tres por la Liga Federal. "Los números son una locura, perdimos tres partidos de local en todo el año, con Suardi, San Isidro y Porvincial; por eso creo que la localía fue fundamental en nosotros para todo lo que logramos. En el Federal hicimos tremenda campaña, ni los dirigentes se lo esperaban, nosotros tampoco, son cosas que van surgiendo, el equipo está bien y va; y cuando te ponés a ver decís: 'mirá donde estamos'...", dijo Florito.

"Fue una campaña hermosa, estoy muy feliz por el equipo, por la isntitución que creció mucho. Jugar un partido por el torneo local con mucah gente y ni hablar del Provincial, siempre a cancha llena, siempre lo hablamos con los chicos", dijo el MVP.

Por otro lado, el jugador ya acordó su continuidad y volverá a jugar con El Ceibo la Liga Federal en 2023. "Estoy jmuy feliz de poder seguir, eran mis deseos, cuando todavía no había terminado el torneo y el representante me habló porque querían que siga. Yo quería seguir, estoy tranquilo acá y lo estoy disfrutando mucho, es de lo mejor en mi carrera, no es mi club, pero me hacen sentir como en casa, además tengo a mis amigos y a mi familia cerca. Por ahí tenés otras ofertas que económicamente son mejores y deportivamente también, pero uno pone en la balanza todo, tengo muchos amigos profesionales que me ayudan en las decisiones que después las termina tomando uno, pero yo se escuchar y ellos me dan una mano terrible también.", expresó Florito.

Blengini conducción. "Mara está todo el tiempo empujandote, siempre quiere más, capaz vamos ganando por 30 y se enoja porque perdés una pelota o hacés una mala defensa, pero ni hablar que todo lo que logramos es parte de él, no hay ninguna duda, es la cara principal de este equipo, es un gruypo muy lindo y él lo lleva adelante muy bien", dijo Florito.