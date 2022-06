El próximo domingo 12 de junio comienza la segunda edición del Torneo de Fútbol Femenino "21 de Agosto" que impulsa el club Sportivo Belgrano. Desde la organización dieron a conocer el fixture y los partidos que abrirán la competencia.

1ª fecha

Huracán (Frontera) vs. Sportivo Belgrano

Ctro. Vecinal "Nicolás Batalla" vs. CCRC San Bartolomé

Filial Talleres vs. Proyecto Crecer

Antártida Argentina vs. DMD Freyre

Atl. Mitre (Las Varillas) vs. Las Lobitas

En la primera edición del torneo, el campeón fue Mitre de Las Varillas, mientras que Sportivo Belgrano se quedó con el segundo puesto.