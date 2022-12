La esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, reveló hoy un chat con el delantero de la Selección Argentina en el que "Fideo" vaticinó que iba a ser campeón del mundo y que iba a convertir un gol en la final con Francia, porque estaba "escrito".

"Elegimos creer y se dio", escribió Cardoso en su cuenta de la red social Instagram junto a la conversación con su marido en la previa del encuentro decisivo del Mundial de Qatar 2022.

Di María expresó: "Voy a salir campeón del mundo, amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol porque está escrito como en el Maracaná y Wembley".

Sorprendida, la mujer le respondió: "Me afloja el cuerpo ese mensaje... no sé qué carajo decirte", a lo que el zurdo le contesto: "No tenés que decir nada. Andá y difrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno".

"Sabés qué lindo, amor. Mañana somos campeones del mundo. Está escrito. Lo sé, lo siento. Es nuestra amor", insistió el autor del segundo tanto argentino frente a Francia.

Además, Jorgelina Cardoso manifestó en declaraciones radiales sobre la conquista de la Selección: "Ángel cambiaba todos sus títulos por este. Ellos querían ser campeones por ellos, por las familias y por la gente. Que lo hayan conseguido fue una verdadera caricia al alma".

"Hay días en que las críticas en los medios y en las redes les afecta y días que no les toca tanto porque se aíslan, pero en general les toca. Fue clave el amor y la unión de la gente con los jugadores, sin ellos no se hubiera podido", remarcó la esposa de "Fideo".

Por último, señaló: "Yo siempre le digo que haga el gol picándola, pero esta vez le pedí que lo haga como sea y él respondió 'sentate y disfrutá del partido, voy a hacer un gol'".