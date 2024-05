La Asociación El Ceibo tiene rival definido para disputar el cuadro principal de playoffs en la Liga Federal de Básquet. Se cruzará con Talleres de Tafí Viejo, con ventaja de localía para los tucumanos.

La serie se disputará al mejor de tres partidos, comenzará el miércoles 5 de junio en el estadio “Antonio Cena” de San Francisco y luego se trasladará a Tucumán para disputar el segundo juego el domingo 9.

En tanto, en caso de necesitar un tercer partido para definirla se jugará el lunes 10 -también en Tucumán-.

Después de barrer la serie ante Atlético Riojano, la Flor Nacional se metió por tercer año consecutivo en el cuadro principal y buscará seguir avanzando ante un rival difícil que tiene la ventaja de localía y que ya jugó en Liga Argentina.

Cruces interdivisionales

Bochas Sport Club (Colonia Caroya) vs. Belgrano (Tucumán)

Talleres (Tafí Viejo) vs. El Ceibo

Dep. Facundo (La Rioja) vs. Sarmiento (Formosa)

Tokio (Posadas) vs. Almafuerte (Las Varillas