La Asociación El Ceibo recibe este viernes a Atlético Riojano en el marco del segundo juego de los playoffs de la Conferencia Centro/Oeste de la Liga Federal. Será desde las 21 horas en el estadio “Antonio Cena” de nuestra ciudad.

La Flor Nacional se impuso en condición de visitante y por eso, con un nuevo triunfo se asegura el pasaje a la siguiente instancia. En caso de no poder concretar la clasificación este viernes, tendrá la chance el sábado por la noche también en San Francisco.

Previa

El Ceibo: Tomás Silveira, Emiliano Galtelli, Luciano García, Martín Sauco, Tomás Aimaretti, Juan Frigerio, Ignacio Zaffetti, Sebastián Fux, Pablo Grosso, Lucca Brezzo, Matteo Blengini y Mateo Vázquez. DT: Eduardo Blengini.

Atlético Riojano: Agustín Guzmán, Joaquín De la Vega, Dante De la Vega, Mateo Córdoba, Leonel Moyano, Agustín Camisasca, Nicolás Barrachina, Agustín Sigel, Luciano Villarroel, Marcos González, Leandro Terzano y Agustín Cabral. DT: Diego Vega.

Estadio: Antonio Cena

Hora: 21

Así se juegan los playoffs de la Conferencia Centro/Oeste

Viernes 21 hs | El Ceibo vs. Atl. Riojano - [1-0]

Viernes 21 hs | Dep. Facundo vs. Argentino (Marcos Juárez) - [0-1]

Sábado 21 hs | Bochas SC vs. Red Star (Catamarca) - [1-0]

Sábado 21.30 hs | Chamical vs. Almafuerte - [0-1]