La Asociación El Ceibo se quedó este martes con el clásico sanfrancisqueño en la segunda fecha del Clausura de la Asociación de Básquet de San Francisco y de esta manera llega fortalecido al debut en Liga Cordobesa.

La Flor Nacional se impuso de manera contundente ante San Isidro por 98 a 69 con un gran trabajo de Tomás Silveira que aportó 27 puntos. También se destacaron Luciano García con 14 y el santiagueño Omar Burgos con 12.

En tanto, en el Rojo se destacaron Santiago Ludueña con 18 puntos, Jerónimo Suñé con 17 y Jeremías Diotto con 14.

Por otro lado, El Tala también tuvo un inicio auspicioso en la competencia local consiguiendo su segundo triunfo consecutivo en Devoto ante Sociedad Sportiva. Fue también por un contundente 88 a 59.

En el equipo de Gustavo Ciriacci se destacaron Guido Falasconi con 20 puntos, Gustavo Vivas (17) y Gonzalo Damiano (11).

Por otro lado, también por la segunda fecha, Almafuerte de Las Varillas derrotó en Arroyito a Cultural por 96 a 50.

2ª fecha

El Ceibo 98-69 San Isidro

SS Devoto 59-88 El Tala

Cultural Arroyito 50-96 Almafuerte

Tabla

El Tala 4 pts. El Ceibo 4 pts. Almafuerte 3 pts. San Isidro 3 pts. SS Devoto 2 pts. Cult. Arroyito 2 pts.

3ª fecha

San Isidro vs. El Tala

Almafuerte vs. SS Devoto

El Ceibo vs. Cult. Arroyito