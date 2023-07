La Asociación El Ceibo celebra este 25 de julio 80 años de su fundación, allá por 1943 cuando un grupo de jóvenes lograron plasmar sus sueños dejando grabado el nombre en homenaje a la “flor nacional”.

Los fundadores fueron José Godoy, José Marlatto, E. Aldo Blandinich, Héctor Ambrosione, Camilo Bonetto, Roberto García, Raúl Pidoux, Dionisio López, Mario Tornatti, Valentín Giacomino, Ítalo Goirán, Humberto Grignolo, Jorge Inaudi, Jacinto Ferrero y Juan Carlos Bertoa.

80 años después, la institución continúa en plena vigencia con un gran presente deportivo e institucional. En ese marco, el presidente Facundo Ferreyra se refirió al momento que atraviesa el club en un aniversario que también tendrá su festejo.

“Estamos pasando un momento institucional y deportivo muy lindo, con muchos éxitos deportivos sobre todo en las disciplina que se practican en el club, es fruto del trabajo de muchos años que se viene haciendo con profes, comisión y familia de El Ceibo, que siempre esta dispuesta a colaborar. Estamos contentos porque el presente del club es excelente, vamos creciendo día a día y estamos muy bien parados”, comentó.

Ferreyra asumió como nuevo presidente este año afrontando un nuevo desafío. “Es una satisfacción inmensa, me acerqué hace unos años al club a colaborar porque tengo un hijo que está practicando una de las disciplinas, me llamó la atención la cantidad de gente que estaba colaborando también, me sumé y empezamos a trabajar con la Comisión. En el club hay gente que le pone mucho empeño y le dedica mucho tiempo, cuando hubo que renovar autoridades, pensaron que era buena una alternancia en los cargos, me lo propusieron, acepté, pero seguimos trabajando los mismos, juntos, cómodos y en confianza. Para mí es una satisfacción muy grande estar en un club tan prestigioso y es un orgullo para la ciudad porque lo hacemos todo con el esmero y corazón, me llena de satisfacción”, señaló Ferreyra.

En ese sentido, el presidente remarcó la voluntad de muchas personas, que en familia aportan su granito de arena para que la institución crezca. “Es impresionante la cantidad de gente que se ve diariamente y la que no se ve, la que está siempre en los detalles para estar a la altura de las circunstancias, la que colabora, que siempre tiene ese mensaje de apoyo y es bueno saber que uno puede contar con muchos de ellos porque siempre están. Hay mucha gente que quiere al club y esto es buenísimo, pero esto no se hace solo, se hace con una constancia de trabajo desde hace muchos años”, indicó.

Lo que viene

En el horizonte, el próximo desafío del club será afrontar nuevamente la Liga Cordobesa de Básquet, donde ostenta el bicampeonato. “Arrancamos en las próximas semanas, tratamos de estar a la altura, tenemos en las espaldas un bicampeonato que es un peso importante, vamos a competir y ya estamos cerrando el equipo, me parece que tenemos un equipo competitivo para hace un buen papel, para clasificar a la Liga Federal y trata de superarnos año a año. Es una Liga difícil, complicada y competitiva, pero confiamos en Mara Blengini, en su equipo de trabajo y en los jugadores", dijo Ferreyra.

Fiesta aniversario

En conmemoración de los 80 años, la comisión directiva de la Asociación El Ceibo organiza el festejo con las familias que lo componen el próximo 28 de julio. El evento tendrá lugar en Runa a las 21.30.

La capacidad es limitada y las tarjetas ya puede reservarse o adquirirse en la Secretaría del Club por la tarde.

“Venimos haciendo varias actividades, específicamente este día viernes hacemos una cena en Runa con la familia de la flor nacional, ya se reservan las tarjetas en la secretaría del club, la idea es tener una linda cena, divertimos un poco y brindar por un nuevo año del club”, expresó Ferreyra.