Mario Castel y Mailen Mansilla, ambos entrenadores de vóley de San Isidro, fueron elegidos por la Asociación Cordobesa para dirigir los seleccionados provinciales sub 18 y sub 14, respectivamente, en los campeonatos argentinos que se desarrollarán en San Juan del 16 al 20 de julio.

Ambos coach mostraron su alegría ante semejante responsabilidad que les fue otorgada y expresaron sus sensaciones.

“Fue una sorpresa muy linda, que sinceramente no esperaba ni estaba en mis planes, menos como primera entrenadora. El llamado me sorprendió y me halagó al mismo tiempo, ya que han valorado el trabajo que vengo haciendo y eso fue un mimo extra para mí”, expresó Mansilla, quien tendrá su debut en las filas provinciales en su rol de entrenadora, después de haber representado a la provincia durante muchos años como jugadora.

Algo similar manifestó su colega, Castel: “En lo personal fue una alegría inmensa, ser entrenador de una selección es el reconocimiento principal de nuestro trabajo, porque es elegido por gente que está trabajando en el deporte hace mucho años, así que eso me puso demasiado feliz y a la vez nervioso, ya que si bien uno confía en su propio trabajo, siempre tiene esas ansias y nervios de que todo salga segun lo esperado y planificado” indicó.

Para el entrerriano no será la primera vez en un staff provincial, ya que el año pasado habia concurrido como asistente al argentino Sub-16, por lo que manifestó que “si bien tenia la esperanza de que me tengan en cuenta para el Staff de alguna categoría,no me imaginaba que me dieran la categoría Sub-18 y como entrenador principal”.

El proceso

Luego de sus designaciones, ambos comenzaron un recorrido que durará alrededor de dos meses y medio.

“Se trata de un proceso que ya comencé a encarar con mucha responsabilidad, el domingo pasado fui como veedora al Interasociativo de la categoría y observé y registré 30 jugadoras que serán convocadas a las prácticas que comenzarán en Mayo”, dijo Mansilla, quien estará acompañado en el cuerpo técnico por Maximiliano Ledesma, entrenador también conocido para nuestro club.

“La FCV me dio la libertad de elegir al asistente técnico que quisiera y estoy feliz de que Maximiliano Ledesma haya aceptado que seamos equipo en esto. Él es un entrenador que admiro muchísimo, que nos estuvo acompañando en ambos procesos de Liga Federal que jugamos con San Isidro y que tiene mucha trayectoria”, mencionó la joven entrenadora.

“Si bien estamos en contacto permanente, aún no definimos fechas para las observaciones, pero estamos buscando la mejor manera de hacer el proceso”, agregó.

Por su parte, Castel trabajará codo a codo con Roxana "La Tona" Contreras, una entrenadora conocida en nuestra asociación por su paso en Sociedad Sportiva Devoto y que trabaja hace muchos años en la provincia. Castel la eligió como dupla porque más allá de sus logros deportivos y su calidad de trabajo, “es una entrenadora que conoce a muchísimas jugadoras dentro de la provincia. El año pasado, Tona fue la entrenadora que me llevó al Argentino y trabajamos muy bien complementándonos, por lo que creí que seria muy bueno que volvamos a repetir dupla”, dijo.

Mario y Roxana comenzarán este domingo con las observaciones en la localidad de Brinkmann y propusieron que las primeras prácticas sean libres: “las primeras observaciones van a ser abiertas, no sabemos bien con cuantas jugadoras nos iremos a encontrar, pero esperamos poder formar un plantel a gusto y poder ponernos el objetivo lo más alto posible”, indicó.