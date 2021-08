El astro argentino Lionel Messi se despidió hoy de Barcelona después de 17 temporadas con una emotiva conferencia de prensa en el auditorio del Camp Nou, que acaparó la atención de todo el fútbol a nivel mundial.

A continuación se destacan algunas de las frases de la conferencia, en la que el jugador argentino se emocionó varias veces ante la tristeza por tener que irse de su club.

Las sensaciones de su despedida

"En estos días, en este último día, estuve pensando, dándole vueltas a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado como lo estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado".

Los valores aprendidos

"Crecí con los valores de este club, siempre intenté de manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa, espero que eso sea lo que quede de mí a parte de la suerte que tuve de vivir y de darle muchas cosas al club. Pasé muchísimas cosas hermosas, también malas, pero todo eso me hizo crecer, seguir mejorando y ser la persona que soy hoy. Di siempre todo por este club, por esta camiseta, desde el primer día que llegué hasta el último y la verdad es que me voy más que conforme".

Su intención de continuar

"Yo sí que hice todo lo posible para seguir. Laporta dijo que no se pudo por un tema de Liga. Escuché muchas cosas que se dijeron sobre mí. Hice todo lo posible para quedarme, era lo que quería. El año pasado no y también lo dije. Este año he hecho todo lo posible para quedarme y no se pudo. Creo que ya lo dijo Laporta. Estaba todo arreglado, pero por el tema de La Liga no se pudo hacer. No hay más que eso".

Las mentiras sobre la negociación

"Yo me había bajado el 50% de mi ficha y después no se me pidió más nada. Lo que dijeron después de que me pedían el 30% más de rebaja es mentira. Eso no es verdad".

La despedida indeseada

"Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente, en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Los extrañé mucho durante todo este tiempo de la pandemia en el cual no podíamos jugar con público".

El peor momento de su carrera

"Sin dudas es el momento más difícil de mi carrera. He tenido muchas derrotas, pero al otro días volvés a entrenar y tenés revancha, pero ahora es otra cosa, es el final en este club. No me quería ir y por eso la tristeza".

El deseo de volver

"Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club en lo que sea, ojalá pueda aportar en algo para que este club siga dándole lo mejor y siga siendo el mejor del mundo."

La cuenta pendiente

"Me queda la espina de no haber conseguido otra Champions Legue más, pero esto es fútbol, me tocó ganar otras cosas más. No me arrepiento de nada, dimos el máximo. Pero es verdad que me quedó esa espina. Uno de mis objetivos es volver a ganarla y terminar mi carrera con los máximos títulos posibles. Quiero alcanzar a Dani Alves (en títulos)".

Su futuro

"(PSG) Es una posibilidad, pero hoy no tengo arreglado nada con nadie. Cuando salió el comunicado tuve varias llamadas de clubes interesados. Todavía no hay nada cerrado, pero estamos hablando".

La foto con los jugadores de PSG

"Fue una boludez. Yo había hablado con Di María y Paredes para encontrarnos en Ibiza. También me llamó Ney y me dijo que estaba en Ibiza. Les dije que vengan a mi casa y comimos todos e hicimos una foto, nada más. Me decían de ir a París, pero fue una casualidad. Se le dio mucha importancia, no hay nada raro. Fue solo una foto de amigos, que compartimos en vacaciones".