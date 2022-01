Deportivo Libertad eleva la vara y pone en marcha nuevos proyectos

Deportivo Libertad trabaja en la pretemporada desde hace tres semanas aguardando el comienzo del torneo de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey donde intervendrán en la Zona A1 que comenzará el 6 de marzo.

En ese marco, Marcelo Bazán, entrenador al frente de la institución, contó cómo se preparan para un año lleno de nuevos desafíos donde tienen intenciones de participar en dos torneos regionales y de una nueva gira por Tucumán. Además, pondrán el práctica un sistema de becas y contratos para las jugadoras e incorporarán nuevas categorías.

"Estuvimos haciendo la parte física con el cuerpo técnico y esta semana se sumó Ayrton Calcagno como preparador físico. Estamos incorporando varias novedades en el cuerpo técnico porque sumamos a un kinesiólogo, sumamos trabajo de multimedia (filmación de partidos), hicimos una convocatoria de chicas sub 12, sub 14 y sub 16 que era una cuenta pendiente poder trabajar con esas categorías, lo veníamos haciendo con infantiles, pero ahora vamos a trabajar con todas estas categorías en la Federación del Oeste donde tenemos varios inscriptos y entrenadoras asignadas", explicó.

"La próxima semana comienzan los entrenamientos de las divisiones infantiles", anticipó Bazán.

Sistema de becas

Para 2022, Bazán comentó que pondrán en funcionamiento un sistema de becas para aquellas chicas que deseen jugar hockey federado y no tienen las condiciones económicas para afrontarlo.

"Nos propusimos incursionar en lo social y darle una mano a aquellas chicas que quieran jugar de manera federada, hay muchas chicas que juegan en el ámbito local que no trascienden y tienen capacidades y talentos. La beca consta del subsidio del 100% de la cuota social del club y del fichaje federativo, con la única premisa de superar una prueba física, técnica y táctica que vamos a hacer el 19 de febrero", comentó el entrenador.

Y agregó: "Esta beca cubría una necesidad, pero para sorpresa nuestra la mayoría de las chicas inscriptas no son de San Francisco, son de ciudades lejanas como Reconquista, Rosario, Misiones, Alta Gracia, Huerta Grande, General Roca (Cba), Santa Fe. Esto nos sorprendió mucho y post beca lo vamos a tener que armar de una manera distinta".

Contratos. "Estamos viendo la posibilidad de hacer contratos con jugadoras de primera división", anticipó Bazán.

Regionales y gira por Tucumán

Por otro lado, el entrenador también señaló que aguardan participarán en dos Torneos Regionales de ascenso F, con primera división, e I, con división reserva. "Estamos a la espera de la Confederación Argentina que determine si se juegan o no, nosotros ya estamos inscriptos, pero esperamos a la Confederación", indicó.

Además, el club participará nuevamente de una gira por Tucumán donde enfrentarán a rivales de jerarquía en una semana de nuevas experiencias para sus jugadoras.

Amistoso. El sábado 5 de febrero disputarán su primer amistoso en Paraná con Talleres. También disputarán amistosos el 19 de febrero en San Francisco.

El club trabaja en un predio ubicado sobre calle 9 de Julio al 400 y alquila la cancha de Antártida Argentina. En ese sentido, Libertad ya comenzó a planificar su propia cancha y se encuentra en la búsqueda del terreno para eregirla.