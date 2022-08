Defensores de Frontera no puede salir del fondo y este domingo volvió a caer, esta vez por 1 a 0 con Atlético Esmeralda -escolta del campeonato-. Fue en el marco de la 7° fecha de la Zona Sur en Primera B de Liga Rafaelina.

El gol del elenco visitante lo marcó Agustín Juncos a los 30' de la segunda parte. En reserva empataron 1 a 1.

Cabe recordar que la fecha comenzó el viernes con el empate de La Hidráulica ante Sportivo Libertad de Estación Clucellas y el triunfo de San Martín sobre Deportivo Susana.

La 7ª fecha

Vie | Sp. Libertad 1-1 La Hidráulica

Vie | San Martin 2-0 Dep. Susana

Dom | Sp. Santa Clara 1-0 Zenón Pereyra FBC

Dom | Def. de Frontera 0-1 Atl. Esmeralda

Dom | Juv. Unida 1-2 Dep. Josefina

Así está la tabla

1. La Hidráulica 19 pts.

2. Atl. Esmeralda 18 pts.

3. Sp. Santa Clara 13 pts.

4. San Martín 12 pts.

5. Dep. Josefina 12 pts.

6. Dep. Susana 8 pts.

7. Juv. Unida 5 pts.

8. Sp. Libertad 5 pts.

9. Zenón Pereyra FBC 4 pts.

10. Def. de Frontera 1 pts.

8° fecha

La Hidráulica vs. San Martín

Atl. Esmeralda vs. Sp. Libertad

Zenón Pereyra FBC vs. Def. de Frontera

Juv. Unida vs. Sp. Santa Clara

Dep. Susana vs. Dep. Josefina