Este domingo se vivió el segundo clásico de Frontera entre Defensores y La Hidráulica, que terminó con victoria del equipo visitante. La jornada contó con todo el color de las dos hinchadas que llegaron en gran número al estadio de barrio Villani y el partido se desarrolló con normalidad.

Sin embargo, la Comisión Directiva de Defensores de Frontera denunció públicamente este lunes daños en tejidos e infraestructura en el sector visitante. Lo hizo mediante un comunicado en redes sociales, además en diálogo con este medio aseguraron que hicieron también el reclamo con el árbitro del encuentro Ariel Gorlino para que deje asentado en su informe lo sucedido.

“Ya está en marcha la reparación”

Consultado por esta situación, el presidente de La Hidráulica Marcos Villanueva lamentó los daños causados y aseguró que no fueron adrede sino en el marco de los festejos. Asimismo, el dirigente afirmó que se harán cargo de las reparaciones.

“Nada tiene justificativo y lo normal es que nada se rompa obviamente , yo como presidente también fui increpado en la zona de vestuarios por dirigentes del club Defensores porque los jugadores de nuestro club se colgaron del tejido con la gente en los festejos, hoy como presidente me comunique con Maxi (Páez) , su presidente , para expresarle nuestro descontento con la situación y que ya está en marcha la reparación completa de lo que no haya quedado en condiciones haciéndonos cargos de los gastos ocasionados por las rupturas, esperando que no vuelva a suceder y entendiendo, que nuestros cerramientos tanto el de ellos como el nuestro no es el aconsejado para partidos de semejante aforo de público , y no es que uno no lo quiera hacer , si no que a veces se hace a base de los recursos económicos que el club disponga”, señaló.