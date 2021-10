El próximo domingo se disputan los partidos de ida de cuartos de final en la Liga Juvenil de Fútbol. La actividad se desarrollará en las canchas de Iturraspe, La Milka y Juventud Unida.

La programación

Cancha de Defensores de Iturraspe

*09:00 hs* Def de iturraspe vs Iturraspe un sentimiento (sub 14)

*10:15 hs* Juventud Unida vs Antártida Blanco (sub 16)

*11:30 hs* La Milka vs Iturraspe un sentimiento (sub16)

Cancha de Juventud Unida

09 hs Antartida Azul vs Juventud Unida (sub 14)

10:15 hs Estrella Verde vs Antártida Blanco (sub 14)

11:30 hs Def. de Iturraspe vs Peñarol (sub 16)

Cancha de La Milka

10:00 hs Def de Sportivo vs La Milka (sub 14)

11:15 hs Antártida Azul vs Los Pingüinos (sub 16)