Este domingo se disputó una nueva jornada de la Liga Juvenil de Fútbol para las categorías Sub 14 y Sub 16. La séptima fecha tuvo lugar en las canchas de Juventud Unida, Iturraspe y La Milka.

Resultados

- Cancha de Juventud Unida

Def de Sportivo 1-0 Juventud Unida (sub 14)

Antártida Blanco 0-6 Def de Iturraspe (sub 14)

Antártida Azul 1-1 Iturraspe un sentimiento (sub 16)

- Cancha de La Milka

La Milka 0-5 Estrella Verde (sub 14)

La Milka 5-0 Los Pingüinos (sub 16 )

Juventud Unida 1-1 Antártida Blanco (sub 16)

- Cancha de Iturraspe

Antártida Azul 3-0 Iturraspe Un Sentimiento (sub 14)

Def de Iturraspe 6-0 Peñarol (sub16)