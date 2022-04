David Muller en Viví Sportivo: "Tenemos plantel para pelear por el ascenso"

Como se informó la semana pasada el programa Viví Sportivo conducido por Fernando Berardo y Mariano Quaglia se sumó a la grilla de El Periódico Radio FM 97.1, por lo que fue el turno del delantero de la "verde" David Muller, quien regresó a la ciudad tras algunas temporadas.

En el programa que también es trasmitido por Facebook Live de Viví Sportivo, el joven de barrio San Cayetano comentó sobre la experiencia de vivir en otros países, como así también la importancia y el sostén que representan su familia y su novia.

"Estoy en casa, en mi ciudad y el club que uno quiere. Estoy acá porque quiero al club y somos muchos los chicos de la institución", expresó. Además, el delantero añadió: "La gente ayuda mucho. Nosotros queremos hacer el bien a Sportivo, porque todos los que trabajan en el club es de la ciudad".

Sobre el plantel, manifestó que tienen un plantel grande y eso es bueno. "Los cambios ayudan a ganar partidos. La gente que queda afuera, hoy en día sería titular en cualquier equipo. Por eso tenemos un plantel muy rico y de mucho talento. Tenemos potencial para pelear el ascenso", dijo.

En este sentido, explicó en los entrenamientos hay una competencia sana: "Tenemos dos o tres jugadores por línea. Eso es bueno porque cuando hay un partido cerrado tenés compañeros que van a entrar y te lo van a solucionar".

Muller manifestó que al igual que sus compañeros trabaja para estar dentro de los once titulares. "Me pongo en lugar de Matelotto y sabemos que hay muchos jugadores para elegir", dijo.

"Tenemos que ser un equipo que vamos a pelear el ascenso. No tenemos que dejar pasar más puntos en condición de local. Si no se puede, hay que ir a buscarlos afuera", sostuvo.

Su situación personal

David Muller es acompañado por una familia futbolera y principalmente por su novia con quien vive actualmente.

"Siempre en las buenas y en las malas están al lado mío. Mi novia está siempre y es la que sufre las críticas y me acompaña a todos lados", manifestó sobre su pareja.

"Toda la familia quiere que a Sportivo le vaya bien, porque somos todos de la ciudad", analizó.

"Sé que recibo mucho cariño de la gente de Sportivo. Me tocó estar en un buen momento en el equipo y luego me tocó irme. Pero siempre la gente me demostró un cariño", indicó Muller.