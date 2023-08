Esta semana comienza en el Polideportivo Municipal un nuevo programa de iniciación al ciclismo para niños y niñas de 9 a 11 años, a cargo de la multicampeona argentina y medallista panamericana Daiana Almada.

Se trata de un nuevo espacio que busca incentivar a los niños y niñas en la práctica del deporte y el uso de la bicicleta a través de la implementación del programa nacional EDA (Escuelas Deportivas Argentinas).

En ese marco, Almada destacó la oportunidad de formar a los ciclistas del mañana en una edad donde faltaba este tipo de formaciones. “Se lo agradezco mucho a Martín Ferrari porque él fue el que me seleccionó como referente acá en la ciudad de San Francisco, también muy agradecida a la Municipalidad que me brindan todas las instalaciones para poder desarrollarlo. Ya se armó un circuito que tiene 300 metros, va a ser muy divertido para los chicos. Siempre tuve ganas de trabajar con los chicos que de iniciación deportiva porque ellos son el semillero, tienen que tener la oportunidad de saber lo que es el ciclismo más allá de que el día de mañana lo practiquen o no como deporte. Todos sabemos que la bicicleta es un medio saludable y si la sabemos utilizar correctamente es una actividad física que la podemos hacer toda nuestra vida”, comentó.

“Yo ya tengo mi escuela de enseñanza en el ciclismo donde tengo chicos a partir de los 14 años, que son adolescentes, me estaba faltando creo que lo principal, que son los niños, el semillero. Estoy feliz de que de que me hayan abierto las puertas y que pueda enseñar, transmitir lo que sé en los más pequeñitos”, señaló Almada.

¿Qué te dejó la última participación en el Panamericano de San Juan, como entrenadora?

Te venís lleno de información, con ganas de seguir creciendo y de seguir estudiando, de no quedarte con las manos cruzadas. Hay mucho por hacer, por ejemplo, con los chicos que estoy preparando, me vine al 100% porque tenemos que correr el Campeonato Argentino, hay que meterle con todo y si antes poníamos un 100, ahora vamos a ir al 120. Te venís con muchas ganas y estoy muy contenta de ser parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

¿Cómo estás viendo ciclismo en Córdoba, San Francisco y la región?

Excelente, la verdad que como siempre digo, que los organizadores de la Doble de Damas -por ejemplo- se decidan a fomentar el ciclismo en el área femenina, me encantó, hay muchas mujeres de Argentina y tenerlas acá en la ciudad fue muy lindo. Les dije que 50 ciclistas iban a ser pocas, cuando dijeron que éramos más de 100, quedé contentísima. Espero que se sigan haciendo estas competencias y por qué no traer un infanto-juvenil en la pista del club Tiro y Gimnasia como se hizo hace muchos años para que la ciudad también vea lo que es el ciclismo. Por eso yo invito mucho no solamente a los varoncitos, sino a las nenas también que se animen a llevarlas desde una etapa inicial, es un deporte que una vez que te atrapa sonaste, te enamoraste.

¿Cómo está posicionado San Francisco?

San Francisco siempre fue potencia, en mi época, en la época de mi hermano, de Diego Asís donde íbamos a correr teníamos excelente resultado. Después llegó otra camada, que también nos trajeron grandes triunfos y después es como que se detuvo, se terminó con todos esos chicos. Estamos hablando de 10-12 años atrás, ahora hay una nueva generación con Iñaki Serrano, Máximo Gómez, Román Romero, Braian Lingüetti, que son chicos que nos están representando tanto a nivel nacional e internacional, tienen 14-15 años, entonces hay que ayudarlos y seguir promoviendo también para que aparezcan más pequeños.

“Siempre digo que la familia es la base fundamental, si te falla una patita de esas es como que ya perdés un poco el equilibrio. Siempre soy muy agradecida de mi familia, porque sin el apoyo de ellos no, no hubiéramos logrado nada”, señaló Almada.

¿Ahora qué desafío tenés por delante?

Estamos pendientes al llamado de los técnicos de la Selección, tengo el Campeonato Argentino de Juveniles y Elite que se hace en San Juan, el Infanto-Juvenil en Nogoyá (Entre Ríos), los Juegos Deportivos Evita y quizás alguna carrera que pueda correr yo, pero ya a esta altura lo hago por hobby.