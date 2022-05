Con Sportivo libre, comenzó una nueva fecha del Federal A

Este domingo continuó la 10° fecha del Torneo Federal A, que comenzó el sábado con el empate en cero entre Crucero del Norte y Defensores de Pronunciamiento; y que cerrará el lunes con el partido entre Racing y Sarmiento.

Sportivo Belgrano tuvo fecha libre y quedó 12° lugar de la tabla, superado por Juventud Antoniana. Sin embargo, ahora quedó a 3 puntos de la zona de clasificación porque se le escaparon algunos equipos.

El próximo compromiso será determinante para seguir escalando. Visitará a Sarmiento de Resistencia.

Resultados de la fecha

Sábado | Crucero del Norte 0-0 Def. de Pronunciamiento

Domingo | Boca Unidos 3-3 Central Norte

Domingo | Sp. Las Parejas 3-1 Unión (Sunchales)

Domingo | Gimnasia (CdU) 0-3 Douglas Haig

Domingo | Juv. Unida (Gualeguaychú) 1-2 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Domingo | Atlético Paraná 0-0 Gimnasia y Tiro

Domingo | Juventud Antoniana 2-1 San Martín (Formosa)

Lunes 20.30 hs | Racing de Córdoba vs Sarmiento (Resistencia)

Libre: Sportivo Belgrano

Así está la tabla

Próxima fecha

Douglas Haig vs. Racing (Cba)

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Gimnasia (CdU)

Central Norte vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

San Martín (Formosa) vs. Boca Unidos

Sarmiento vs. Sportivo Belgrano

Def. de Pronunciamiento vs. Juv. Antoniana

Unión (Sunchales) vs. Crucero del Norte

Gimnasia y Tiro vs. Sp. Las Parejas

Libre: Atl. Paraná